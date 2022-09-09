Він пробув на цій посаді 17 років.

Дипломати Євросоюзу бойкотували прощальний прийом представника Росії при ЄС Володимира Чижова, який пробув на цій посаді 17 років.

Про це пише Euractiv.

У п'ятихвилинному виступі він звинуватив ЄС у "руйнуванні мостів", але не згадав про те, що призвело до цього, а саме про незаконну анексію Криму і повномасштабну війну проти України.

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"Як сказав мені багато років тому один з видних європейських діячів, Євросоюз не перестає дивувати", - сказав Чижов.

На зустрічі не було ні представників країн ЄС, ні Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Один з дипломатів сказав виданню, що радий від'їзду Чижова, тому що, за його словами, він був "ворожим і деструктивним" чиновником, який завдав великої шкоди відносинам з Євросоюзом.

"Отже, я йду. З змішаними почуттями, з почуттям смутку і трохи розчарування, я б сказав. Але я йду з чистою совістю. Я зробив все можливе для збереження і розвитку співпраці Росія - ЄС. Але залишатися живим пам'ятником стратегічному партнерству - непросте завдання, треба визнати", - сказав Чижов.

Нагадаємо, в лютому 2022 року він говорив, що Росія не вторгатиметься в Україну, якщо її "на це не спровокують".

"Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо. Або якщо почнуть відверто вбивати громадян Росії де завгодно - на Донбасі або ще де", - сказав Чижов.

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