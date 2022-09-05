Раніше він визнав, що відносини між ЄС і Росією досягли "найнижчої точки".

Постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов планує залишити посаду.

Про це повідомляє Politico.

Планується, що давній посол Росії в Брюсселі повернеться до Москви. В електронному листі представник російського посольства повідомив, що планує залишии країну "в найближчі кілька тижнів".

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Вперше Чижов розповів про свій можливий відхід в інтерв'ю російській газеті. Чижов був висунутий у верхню палату російського парламенту – Раду Федерації – Центрвиборчкомом Карелії, що знаходиться на кордоні з Фінляндією. В інтерв'ю Чижов, хоча і не підтвердив тоді конкретних планів щодо відходу з посади, але назвав свої 17 років у своїй нинішній посаді "солідним терміном".

"4 вересня виповнюється 17 років, як я працюю на нинішній посаді. Напевно, ви погодитеся, що це солідний термін. А що стосується подальшого – подивимося. Адже йдеться про питання, пов'язані вже з іншими структурами. Тож дочекаємося відповідних рішень і подій. Починаючи, в першу чергу, з тих виборів, які відбудуться 11-го числа", – сказав він.

У травні Чижов в бесіді з Politico визнав, що відносини між ЄС і Росією досягли "найнижчої точки з моменту їхнього зародження 30 років тому".

Тоді ж він заявив, що його можуть відкликати назад до Москви в будь-який час.

Нагадаємо, Чижов працював у Брюсселі з 2005 року. Перед тим – в посольствах Росії на Кіпрі і в Греції, в місії ОБСЄ у Відні і на різних посадах, пов'язаних з політикою щодо Європи і Великобританії в російському міністерстві закордонних справ.

У лютому 2022 року, напередодні російського вторгнення РФ в Україну, Чижов заявляв, що Росія не буде вторгатися в Україну, якщо "на це не спровокують".

24 лютого Євросоюз викликав Чижова. Йому було заявлено, що ЄС найрішучішим чином засуджує неспровокований напад на Україну. Євросоюз закликав Путіна негайно вивести російські війська з України.

На підставі рішення головного дипломата ЄС Жозепа Борреля 19 співробітників постійного представництва Російської Федерації при Європейському Союзі в Брюсселі були оголошені персонами нон-грата за участь у діяльності, що суперечить їх дипломатичному статусу. Вони покинули Брюссель.

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