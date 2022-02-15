Представник Кремля вчергове відхрестився від того, що російські війська вже перебувають на Донбасі.

Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва має право розпочати "контратаку", якщо вважатиме за необхідне захистити російських громадян, які проживають на сході України.

Ця заява представника Кремля є ще одним підтвердженням того, що Росія може використати операцію "під чужим прапором" як привід для повномасштабного вторгнення в Україну, пише The Guardian.

"Ми не вторгатимемося в Україну, якщо нас на це не спровокують. Якщо українці нападуть на Росію, не варто дивуватися, якщо ми відповімо. Або якщо почнуть відверто вбивати громадян Росії де завгодно - на Донбасі або ще де", - сказав Чижов.

Видання нагадує, що одним із ключових сценаріїв, запропонованих західною розвідкою, було проведення Росією операції "під чужим прапором", щоб створити привід для вторгнення.

Також Чижов вчергове назвав "брехнею" заяви, що російські війська вже перебувають на Донбасі, але попередив, що раптова ескалація конфлікту чи українська "провокація" можуть спровокувати дії Кремля.

За словами російського посла, під провокацією у Кремлі мають на увазі інсценування українцями інциденту проти найманців РФ в ОРДЛО.

Зазначається, що раніше уряд США заявив, що має докази того, що Москва планує саме таку провокацію, яку, за словами Чижова, може здійснити Київ. Офіційні особи США минулого місяця публічно заявили, що в них є докази плану створення "дуже наочного" фальшивого відео української атаки.

Чижов також відкинув побоювання Заходу щодо неминучого конфлікту, заявивши, що чисельність російських військ на кордоні з Україною лише еквівалентна чисельності широкомасштабних військових навчань "Захід-21", проведених у вересні 2021 року.

Чижов також сказав, що, на його думку, дипломатичні переговори останніх тижнів усе ще можуть закінчитись рішенням, яке влаштує всі сторони.

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

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