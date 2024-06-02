Китайські чиновники не просто дозволяють росіянам купувати підсанкційні товари в Китаї, а навіть шукають відповідних продавців.

Хоча Китай не продає Росії зброю, урядові китайські організації допомогають росіянам скуповувати високотехнологічне обладнання, яке використовується у військових цілях на фронті в Україні. На один такий наочний приклад звернуло увагу видання Financial Times.

Так, організація під назвою "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" допомагає російським клієнтам купувати товари цивільного та військового призначення. Нещодавно організація опублікувала у китайській соцмережі WeChat оголошення про купівлю іноземними підприємствами обладнання для безпілотних літальних апаратів.

В асоціації заявили, що покупцям потрібні "генератори перешкод, детектори дронів (торгові бренди BorisTone, Assel Labs, Bulat) або інші подібні технологічні рішення, пристрої придушення БПЛА, глушники діапазону частот зв’язку".

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Як пише Financial Times, покупці хотіли отримати місцевий еквівалент детекторів безпілотних літальних апаратів "Булат", які були розроблені петербурзькою компанією 3mx. 3mx заявляв, що ці детектори використовувалися "на передовій" під час вторгнення Росії в Україну.

Відповідно до опису облікового запису у WeChat, "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" була створена під керівництвом Департаменту торгівлі провінції Гуандун в минулому році. Журналісти акцентують, що провінція Гуандун є центром високотехнологічного виробництва в Китаї. Тут базується чимало відомих компаній, зокрема і DJI – найбільший у світі виробник комерційних безпілотників.

Завданням асоціації вказується координація бізнесу з РФ, допомога в налагодженні контактів з російськими покупцями, тлумачення економічної та торговельної політики та надання юридичних консультацій, пов’язаних з Росією.

Оголошення про закупівлю було розміщено 22 травня, а згодом видалено. Представник асоціації сказав Financial Times, що оголошення було "якоюсь помилкою, тому ми його видалили". За його словами, російські покупці насправді шукали "дитячі іграшки", хоча в оголошенні були докладні описи обладнання для виявлення дронів.

Як зазначає Financial Times, раніше Пекін неодноразово офіційно заявляв, що не постачає летальної зброї Росії, і що встановив експортний контроль щодо широкого спектру товарів, пов’язаних з технологіями безпілотників.

Китай допомагає Росії вести війну

Як писав УНІАН, Пекін декларує відмову від постачання зброї обом сторонам війни в Україні.

Разом з тим китайські товари "подвійного призначення" дуже допомагають військовій машині Росії. Пекін справді не постачає росіянам зброю, але відправляє величезну кількість товарів, які Росія використовує для забезпечення своєї армії.

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