Байден зателефонував Сі з попередженням, що Штати відреагують на такі дії КНР.

На початку повномасштабної війни лідер Китаю Сі Цзіньпінь був готовий надати Росії військову допомогу, але президент США Джо Байден змусив його передумати.

Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела. За його словами, менш ніж через три тижні після вторгнення РФ в Україну Китай почав публічно закликати до миру, однак Москва попросила Пекін про зброю.

"Вони [китайці] вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", – написав Ігнейшс.

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Неназвані співрозмовники, які знайомі з ситуацією, зазначили, що хоча лідера КНР і обурив дзвінок американського президента, він вирішив утримуватися прямих постачань зброї Росії.

Водночас американські офіційні особи стверджують, що Сі доручив колишньому віцепрем'єру Лю Хе й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.

Війна в Україні - позиція Китаю

Міністр оборони Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці до надання РФ летальної допомоги для використання росіянами у протистоянні з українцями.

NYT нещодавно писав, що Китай підставив Росії плече у фінансуванні війни.

Китай пообіцяв не надсилати зброю до Росії, але він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі. РФ використовує доходи від цієї торгівлі для виробництва зброї.

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