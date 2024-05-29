На початку повномасштабної війни лідер Китаю Сі Цзіньпінь був готовий надати Росії військову допомогу, але президент США Джо Байден змусив його передумати.
Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела. За його словами, менш ніж через три тижні після вторгнення РФ в Україну Китай почав публічно закликати до миру, однак Москва попросила Пекін про зброю.
"Вони [китайці] вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", – написав Ігнейшс.
Неназвані співрозмовники, які знайомі з ситуацією, зазначили, що хоча лідера КНР і обурив дзвінок американського президента, він вирішив утримуватися прямих постачань зброї Росії.
Водночас американські офіційні особи стверджують, що Сі доручив колишньому віцепрем'єру Лю Хе й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.
Війна в Україні - позиція Китаю
Міністр оборони Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці до надання РФ летальної допомоги для використання росіянами у протистоянні з українцями.
NYT нещодавно писав, що Китай підставив Росії плече у фінансуванні війни.
Китай пообіцяв не надсилати зброю до Росії, але він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі. РФ використовує доходи від цієї торгівлі для виробництва зброї.