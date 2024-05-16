Пекін не постачає Москву зброєю, але відправляє величезну кількість товарів, які Росія використовує для постачання своєї армії.

Оскільки президент Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні в четвер, торговельні відносини між двома країнами займають чільне місце.

Китай не постачає зброю в Росію, але відправляє величезну кількість інших товарів, які Росія використовує для розпалювання війни з Україною, пише Sky News.

До них належать такі речі, як напівпровідникові чіпи, навігаційне обладнання, деталі реактивних літаків, шарикопідшипники і багато іншого.

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Такі товари вважаються "подвійного призначення", оскільки їх також можна імпортувати в цивільних цілях, а це часто означає, що санкції є менш ефективними у блокуванні їхнього проходу в Росію.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень, американський аналітичний центр, зібрав дані, що розкривають масштаби експорту Китаєм товарів "подвійного призначення" своєму сусідові.

У своєму дослідженні CSIS об'єднує широкий спектр російського імпорту під терміном "ключові військові товари", який варіюється від електрообладнання, машин і транспортних засобів до таких матеріалів, як залізо, сталь, пластик і гума.

На початку 2023 року Росія готувалася до українського контрнаступу. Приблизно в цей же час різко зріс імпорт так званих "ключових військових товарів".

Якщо розбити імпорт за країнами, стає зрозуміло, що Китай є найбільшим експортером.

Ще одна значна частина імпорту припадає на підставні компанії, розташовані в більш дружніх до Росії країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу.

Ті самі дані, зібрані в сукупності за період із березня 2022 року (перші дні війни в Україні) до липня 2023 року, показують, що Китай попереду в угодах із "ключовими військовими товарами". Гонконг на другому місці.

Оскільки війна затягнулася, і частину найбільш високотехнологічного обладнання було втрачено на полі бою, Росія стала значною мірою покладатися на обладнання нижчої якості, яке, найімовірніше, надходить від постачальників подвійного призначення.

Переміщення таких товарів складніше обмежити, що пояснює, чому товари з країн ЄС, таких як Франція і Німеччина, все ще потрапляють до Росії. Однак загалом Китай явно є рушійною силою.

Співпраця РФ і Китаю

Під час свого візиту до Пекіна минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив вжити рішучіших заходів щодо припинення подібних ланцюжків постачання.

Очікується, що китайські банки, які здійснюють такі транзакції, незабаром можуть стати жертвами санкцій США.

Китай прагне вдавати з себе миротворця, але спроби Заходу переконати Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Путіна, щоб домогтися перерахунку по Україні, поки виявилися марними.

Тісніші зв'язки з Росією приносять величезні вигоди і Китаю: у 2023 році Росія обігнала Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай.

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