У зарубіжних розвідників є конкретні докази причетності Росії.

До великої пожежі на металургійному заводі Diehl Metall Applications у Берліні, яка сталася на початку травня, причетна Росія. Про це повідомляє Bild з посиланням на свої джерела.

"За даними Bild, одна з іноземних розвідок поінформувала спецслужби ФРН, що пожежа була результатом російського саботажу. У зарубіжних розвідників є конкретні докази причетності Росії", - пише видання.

Як пише Bild, зараз влада Німеччини вивчає ці дані.

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Як зазначає видання, незрозуміло, чому було обрано саме металургійний, а не військовий завод. Можливо, метою була саме столиця Німеччини.

Пожежа на заводі Diehl Metall Applications у Берліні

На початку травня на півдні Берліна сталася масштабна пожежа. Загорівся металургійний завод Diehl Metall Applications, над частиною міста піднялася хмара отруйного диму.

Концерн Diehl, якому належить завод, виробляє, зокрема, системи ППО Iris-T для України. Але на берлінському заводі їх не робили, там обробляли метали, наприклад, для автомобілів.

Росія активізує диверсійну діяльність у Європі

За останні тижні в Європі побільшало диверсій, у яких звинувачують Росію - глушіння сигналів GPS і зрив комерційного авіасполучення в Естонії, убивство польського прикордонника, напад на російського політичного дисидента в Литві, хакерська атака на великі лікарні в Лондоні, кілька епізодів із підпалами в різних країнах НАТО.

Водночас такі провокації важко виявити і передбачити заздалегідь, а чітких правил відповіді на них просто не існує.

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