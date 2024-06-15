Гібридні атаки нічого не коштують Росії, завдають відчутної шкоди Європі і не мають наслідків для самого агресора.

В НАТО не знають як дати раду російським гібридним атакам, аби не залишити їх без відповіді, але й не спровокувати повномасштабний конфлікт. Про це пише американське видання The Hill.

Ккраїни Балтії, Польща та Чехія висловлюють тривогу, що диверсії, а іноді й напади на людей зі смертельними наслідками, ймовірно спонсоровані Росією, становлять зростаючу загрозу для Європи та оборонного альянсу.

"З усією серйозністю ми повинні відповісти, тому що якщо ми не відповімо, це наростатиме. І Росія відчує, що немає обмежень у тому, що вона може робити в наших країнах, і, очевидно, між союзниками також ведеться дискусія щодо того, якою була б найкраща відповідь", – розповів виданню посол Естонії в НАТО Юрі Луйк.

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Лише за останні тижні в Європі сталося кілька інцидентів, в яких звинувачують Росію – глушіння сигналів GPS і зрив комерційного авіасполучення в Естонії, вбивство польського прикордонника, напад на російського політичного дисидента у Литві, хакерська атака на великі лікарні в Лондоні, кілька епізодів із підпалами в різних країнах НАТО.

Експерт із гібридної війни Елізабет Брау пояснила, що такі провокації важко виявити та передбачити заздалегідь, а чітких правил відповіді на них просто не існує.

"Причина, чому немає покарання, полягає в тому, що це не військовий напад, тому у нас немає книги правил, як реагувати", — сказала вона.

За словами експерта, серйозна проблема полягає також у тому, що вкрай важко довести причетність агресора до конкретного інциденту. Наприклад, чеській владі знадобилося сім років, щоб прямо звинуватити Росію в підпалі військового арсеналу у 2014 році.

"Ми не можемо відповісти тим же, і публічне засудження зовсім не лякає винуватця", — пояснює Брау.

Російська військова загроза для НАТО

Як писав УНІАН, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прогнозує, що Росія може напасти на країни-члени НАТО через п'ять років. За його словами, "ситуація із загрозами змінилася порівняно з тією, яка була ще кілька років тому". У зв'язку з цим він зазначив, що країні потрібно повернути обов'язкову військову службу.

Також ми розповідали, що ЄС планує до 2025 року зрівнятися з РФ за кількістю вироблених боєприпасів. Цього року країни Євросоюзу мають намір вивести виробничі потужності на позначку 1,7 млн снарядів на рік. А вже 2025 року Європа планує вийти на рівень 2,5 млн снарядів на рік.

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