Підприємство Diehl Metal Applications належить компанії Diehl Defence, яка займається розробкою систем ППО IRIS-T.

У Берліні сталася масштабна пожежа на оборонному підприємстві Diehl Metal Applications. Завод належить компанії Diehl Defence, яка займається розробкою систем ППО IRIS-T.

Як повідомляє Bild, пожежа охопила всі чотири поверхи будівлі, частина з них уже обвалилася. На місці працюють 130 пожежників

Вогнеборці розповіли Bild, що на заводі зберігали сірчану кислоту і ціанід міді, сталося загоряння хімікатів. Існує ризик утворення синильної кислоти, яка піднімається в повітря разом із димом. Вітер розносить отруйну хмару на північ.

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Пожежники рекомендували жителям уникати території навколо заводу, закрити вікна та двері, вимкнути кондиціонери. Учнів навколишніх шкіл відправили по домівках. Прилеглі магазини закриті.

Зазначається, що наразі інформації про причину загоряння немає. Однак постраждалих також немає, всі люди змогли самостійно покинути небезпечну зону.

Підприємство Diehl Metal Applications належить компанії Diehl Defence, яка займається виробництвом систем ППО IRIS-T для України.

ППО IRIS-T для України

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence 2014 року і призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і БПЛА.

Німеччина передала Україні вже три такі системи. А у квітні глава оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух анонсував передачу Україні ще однієї системи IRIS-T.

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