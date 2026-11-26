На Німеччину та Польщу припадає більша частина атак.

Росія посилює диверсії в європейських країнах, націлюючись на об’єкти інфраструктури – залізничні колії, аеропорти та енергетичні мережі, і це підвищує ризик інцидентів із масовими жертвами. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), пише CNN.

Аналітики зазначають, що за останній рік Росія почала частіше вдаватися до диверсій: кількість випадків застосування вибухових пристроїв та підпалів зросла приблизно вдвічі, що створює загрозу загибелі великої кількості людей.

При цьому, згідно з висновками авторів доповіді, на Німеччину та Польщу – європейські країни, чия логістика та промисловість відіграють ключову роль у підтримці України, – припадає найбільша частка зафіксованих російських диверсій: понад половину всіх інцидентів, що сталися в період з жовтня 2025 року по вересень поточного року, було зареєстровано саме в цих державах.

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Так, згідно з аналізом IISS, у період з жовтня 2025 року по вересень 2026 року в Польщі було зафіксовано 29 інцидентів, пов’язаних із Москвою. Серед них – випадок у листопаді 2025 року, коли внаслідок вибуху було пошкоджено залізничне полотно, що з’єднує Варшаву з кордоном України. Хоча обійшлося без жертв, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пізніше заявив, що вибух, найімовірніше, було сплановано з метою знищення поїзда.

"Удари наносяться переважно по об’єктах, критично важливих для військових зусиль України, тоді як атаки на цивільну інфраструктуру та значущі об’єкти мають на меті підірвати суспільну довіру та підтримку України", – йдеться у доповіді.

Мережа диверсантів у Європі

У доповіді зазначається, що російським спецслужбам вдалося сформувати мережу довірених осіб, які застосовують, зокрема, саморобні вибухові пристрої, оснащені таймерами та детонаторами.

Незважаючи на те, що в ряді випадків таких осіб вдавалося заарештувати, а співробітників російських спецслужб – вислати з країни, частота атак істотно не змінилася, йдеться в документі.

"Арешти створюють проблеми для самих виконавців, але поки що жодним чином не зачіпають російські спецслужби, які керують ними та забезпечують їхню діяльність", – зазначено у звіті.

У доповіді також зазначається, що диверсії, організовані за підтримки Росії, відбуваються на континенті "хвилями", що вказує на наявність централізованого планування в Москві.

Крім того, є свідчення того, що одна з таких мереж координує атаки одразу в кількох країнах. При цьому можуть існувати й мережі, що конкурують між собою, тому ліквідація однієї з них аж ніяк не гарантує припинення діяльності інших.

Загалом, як стверджується у звіті, дії Росії здійснюються як на тактичному, так і на стратегічному рівнях: тактичні операції спрямовані на те, щоб завдати шкоди постачанню допомоги Україні або затримати їх, а стратегічні – на те, щоб зробити підтримку Києва настільки витратною для європейських урядів (в економічному чи політичному плані), що вони будуть змушені відмовитися від неї.

Російська агресія в Європі

Раніше британська служба внутрішньої розвідки МІ5 попередила оборонні компанії Великої Британії про високий ризик диверсій з боку Росії, зокрема підпалів, у зв’язку з їхньою підтримкою України.

А тим часом Латвія будує на своєму кордоні з РФ автоматизовану стіну проти безпілотників, готуючись до загрози з боку російських дронів.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Шеньчжені (Китай) застерігав його від агресії в Європі.

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