Президент США також хоче бачити укладення угоди між Росією і Україною.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Шеньчжені (Китай) застерігав його від агресії у Європі. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Зокрема, президент США повідомив, що під час спілкування з російським лідером у Китаї багато часу присвятив тому, аби Путін припинив війну проти України.

"Я хотів би побачити, щоби президент Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європи, з надією на те, аби між Росією і Україною можна було укласти угоду, і зробити це швидко", - наголосив Трамп.

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Як підкреслив президент США, він дійсно вірить у те, що існує велика вірогідність добитися цього. Він нагадав, що тисячі людей гинуть щомісяця, оскільки відбувається "цілковите кровопролиття".

Тому, на думку Трампа, припинення війни стане "великою даниною поваги для всіх".

Окремо президент США повідомив, що для нього було честю вчора приймати генерального секретаря НАТО Марка Рютте у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. "Я поінформував його про свої переговори з президентом Путіним", - додав Трамп.

Зустріч Трампа з Путіним та мирні преговори

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Трамп і Путін зустрічалися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені. Під час зустрічі президент США назвав російського лідера "своїм другом".

За словами спецпредставника США Джареда Кушнера, після багатьох годин розмов з Володимиром Путіним американська делегація дійшла висновку, що територіальне питання наразі перебуває у певній безвихідній ситуації. Путін бажає, аби Україна йому віддала ту частину Донбасу, яку не можуть окупувати російські загарбники.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не будуть залишати ту частину Донбасу, яку нині контролюють. На його думку, добровільний відступ з Донбасу – це програш у війні.

Також Зеленський повідомив, що Кушнер і Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше" – а в ідеалі вже до січня.

Утім, Трамп, коментуючи цю заяву, наголосив, що не має жодних термінів щодо завершення війни в Україні.

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