Це може бути частиною стратегії Кремля щодо європейської стратегії безпеки.

Мирна угода щодо війни в Україні не покладе край диверсійній кампанії Росії проти Європи. Про це заявив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, пише Politico.

За його словами, в останні місяці операції російських спецслужб у Європі активізувалися. Зокрема вони розширили свою діяльність не лише до підпалів складів і торгових центрів, а й до нападів на залізниці, засоби зв'язку та оборонні об'єкти.

Він додав, що частина таких атак спрямована на переривання поставок до України. Однак разом з тим, Москва хоче залякати європейські уряди та послабити НАТО. І ці цілі, за його словами, залишаться актуальними для Кремля навіть після закінчення війни між Україною та Росією.

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"Важко уявити, що мирна угода змінить позицію російського керівництва або зупинить його від проведення цих операцій", – наголосив він.

Він повʼязав активізацію російських агентів у Європі з ширшою російською стратегією тиску на економіку України. Семоняк відзначив, що Польща лишається головним транзитним вузлом західної допомоги до України. За його словами, мінливий характер нападів ускладнює вимірювання їхньої інтенсивності лише шляхом підрахунку інцидентів.

Також, за словами посадовця, РФ такими операціями переслідує спробу послабити волю західних країн підтримувати Україну. Оскільки подібні операції мають на меті поширювати страх і підривати довіру до європейських урядів.

На думку фахівця, як сприятливий, так і несприятливий розвиток подій для Росії в Україні може спонукати Кремль до розширення гібридної агресії проти Європи. Зокрема, Москва може спробувати втягнути більше країн у конфронтацію або стримати їхнє населення від підтримки України чи зайняття антиросійської позиції.

Заліт російських засобів ураження у Польщу під час масованого удару по Україні Семоняк називає не випадковим. На його думку, мета цих провокацій – перевірити реакцію Польщі та її союзників по НАТО. Особливо на тлі спроби РФ навʼязати Європі нову архітектуру безпеки.

"Росія намагається повернути ідею сфер впливу часів холодної війни", – додав Семоняк.

Що цьому передувало

Нагадаємо, в пʼятницю, 20 листопада російські ракети та БПЛА порушили повітряний простір Польщі та впали на південному сході країни. Зазначалося, що це сталося на тлі військових навчань, що проводилися неподалік у Європі з метою підготовки до можливої післявоєнної місії в Україні.

Також російський дрон залетів у повітряний простір Польщі 24 листопада. У Варшаві заявили, що їхні військові супроводжували цей обʼєкт, однак не стали його збивати, через ризик для цивільного населення.

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