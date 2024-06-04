Головною проблемою залишається те, що атаки Росії непередбачувані, здійснюються в різних формах і мають асиметричний характер, тож дії у відповідь загрожують ескалацією конфронтації.

Уряди західних країн намагаються знайти спосіб протистояти російській кампанії диверсій, спрямованій на те, щоб внести розбрат у лави союзників України, зірвати військові поставки Києву і перевірити рішучість Заходу.

Як пише Financial Times, це питання стало головним на порядку денному західних союзників України після недавніх інцидентів. Серед них - підпал пов'язаного з Україною складу у Великій Британії, диверсійний план проти американських військових баз у Німеччині, спроби порушити роботу європейських мереж залізничних сигналів і глушіння навігаційних систем GPS цивільної авіації в Прибалтиці.

"Росія намагається дати зрозуміти, що вона всесильна і може порушити життя наших суспільств... посіяти страх і знайти способи зробити наше життя ще більш нещасним", - заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Financial Times. "Це також перевірка нашої реакції, тому що, якщо ми не будемо реагувати, ці напади будуть посилюватися".

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Він сказав, що союзники по НАТО "намагаються зрозуміти", як реагувати, не вдаючись до статті 5 про взаємну оборону військового альянсу. "Ми не збираємося пускати ракети по Росії через досить дрібний інцидент", - додав він.

Чому Заходу так складно протистояти цим атакам

За словами одного із західних радників з питань оборони, Росія має широкі можливості для ведення гібридної війни. Захід, навпаки, настільки відстав, що в нього навіть "немає словника того, що означає гібридна війна".

Москва "також постійно спостерігає за нашими реакціями і перевіряє, які з їхніх дій спрацюють, перш ніж вдатися до нових", - додав радник.

Одна з проблем полягає в тому, що інциденти часто здаються випадковими і спрямованими проти цілей, не пов'язаних з Україною - наприклад, пожежа в магазині Ikea в Литві минулого місяця. Ще одна проблема при виробленні адекватної відповіді полягає в тому, що інциденти часто відбуваються через посередників, що ускладнює їхнє пряме приписування Росії.

Після нещодавньої масової висилки з Європи сотень російських дипломатів і шпигунів багато виконавців тепер залучаються зі злочинних угруповань. Як повідомляє один з офіцерів європейської контррозвідки, це є ознакою того, що Заходу вдалося обмежити можливості Москви, хоча це також несе в собі нові ризики.

"Існує велика ймовірність супутнього збитку і жертв, оскільки найманці не володіють навичками роботи з вибухівкою", - сказав офіцер.

Сучасний підхід до протистояння цим атакам включає в себе трьохетапний процес

Перший - визнати, що напади відбуваються, і припинити їх. Другий етап включає в себе створення національної стійкості - зміцнення критичної інфраструктури, кіберзахист комп'ютерних систем і підвищення медіаграмотності населення щодо кампаній з дезінформації.

"Третій крок - заходи у відповідь - найскладніший, оскільки він вимагає стратегії стримування, що передбачає надійні заходи у відповідь, але при цьому уникає, за словами одного високопоставленого західного військового чиновника, "неетичних або незаконних засобів, подібних до тих, які використовує Росія", - пише FT.

Також один із можливих заходів, запропонований міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, - обмеження віз російських дипломатів, щоб вони не могли виїжджати за межі країни, у якій акредитовані. Агресивніша відповідь може включати інформаційну кампанію всередині Росії, під час якої наочно демонструють наслідки війни в Україні.

"За словами західних чиновників, головною проблемою залишається те, що атаки Росії в "сірій зоні" непередбачувані, здійснюються в різних формах і мають асиметричний характер, тож дії у відповідь загрожують ескалацією конфронтації з Росією", - пише FT.

Російські диверсії в Європі

Як пише WSJ, європейські слідчі дедалі частіше бачать відбитки пальців Росії в нещодавніх актах передбачуваного саботажу на стратегічних об'єктах інфраструктури, але не можуть вжити необхідних заходів, бо докази передбачуваних атак часто не є переконливими.

Також видання The Times писало, що в НАТО вважають, що РФ може атакувати підводні кабелі та трубопроводи неподалік Ірландії, і занепокоєні нездатністю країни сприяти власному захисту.

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