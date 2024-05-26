Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити охорону всього ланцюжка поставок зброї, що призведе до додаткових витрат і сповільнить темпи поставок.

Представники розвідки США та їхніх союзників відзначають зростання кількості диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, на їхню думку, є частиною російської кампанії з підриву підтримки військових дій в Україні.

Як пише The New York Times, ці операції здебільшого являють собою підпали або спроби підпалів, спрямовані на найрізноманітніші об'єкти, включно зі складом в Англії, лакофарбовим заводом у Польщі, будинками в Латвії та магазином Ikea в Литві.

"Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські чиновники, відповідальні за безпеку, кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії щодо уповільнення поставок зброї Києву і створення видимості зростаючої європейської опозиції підтримці України. За словами чиновників, очолює цю кампанію російська військова розвідка - ГРУ", - пише видання.

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Напади, принаймні поки що, не перервали потік зброї в Україну, і багато цілей не мають прямого стосунку до війни. Але деякі представники служб безпеки кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити охорону всього ланцюжка поставок зброї, що призведе до додаткових витрат і сповільнить темпи поставок.

При цьому американські та європейські чиновники, які відповідають за безпеку, кажуть, що Росія проводить свої диверсійні акції з обережністю. Вона хоче привернути увагу до загадкових пожеж, але не настільки, щоб її звинуватили безпосередньо.

Одним із перших недавніх актів саботажу, приписуваних Росії, стала березнева пожежа на складі в Лондоні. Влада стверджує, що склад був пов'язаний зі спробою постачання України, але подробиць не повідомляє. Співробітники служби безпеки заявили, що бойовики ГРУ використовували російську дипломатичну будівлю в Сассексі (Англія), щоб завербувати місцевих жителів для здійснення підпалу. Чотирьом британцям висунули звинувачення в підпалі, а одному з них - у наданні допомоги іноземній розвідці.

За словами представників служб безпеки, використання місцевих новобранців стало відмінною рисою недавньої диверсійної кампанії. Американські та європейські чиновники кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції підтримці України.

Російські диверсії в Європі

Як пише WSJ, європейські слідчі дедалі частіше бачать відбитки пальців Росії в нещодавніх актах передбачуваного саботажу на стратегічних об'єктах інфраструктури, але не можуть вжити необхідних заходів, бо докази передбачуваних атак часто не є переконливими.

Раніше видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що Росія почала готуватися до диверсій по всій Європі. Видання з посиланням на представників трьох європейських розвідок зазначало, що ризик диверсій по всьому континенту, прямих або за участю підставних осіб, значно зріс. Серед загроз, про які говорять розвідники, - приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури.

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