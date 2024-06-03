Союзники по НАТО стурбовані нездатністю країни сприяти власному захисту.

Минулого тижня збройні сили Франції, Великої Британії та Норвегії відстежували рух російського підводного човна біля західного узбережжя Ірландії. Союзники по НАТО стурбовані можливістю атаки Росії на кабелі і трубопроводи та нездатністю Ірландії сприяти власному захисту. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що французький літак Bréguet 1150 Atlantic днями вів спостереження біля графства Клер, перед тим, як Велика Британія та Норвегія відправили літак Boeing Poseidon P-8, який спеціалізується на полюванні на підводні човни, в район біля міст Слайго та Донегал.

За даними ЗМІ, російські ударні підводні човни часто присутні в міжнародних водах біля берегів Ірландії, але їхнє розташування викликало занепокоєння на найвищому рівні Сил оборони і серед європейських союзників. У цьому районі проходить газопровід Корріб, а також важливий підводний кабель. При цьому відстеження підводних човнів - це те, для чого використовуються ці літаки.

Відео дня

"Той факт, що літаки позмінно спостерігають за тим, що відбувається, свідчить про те, що кожна країна сама по собі не в змозі виконати цю роботу. Зусилля, спрямовані на відстеження, показують, наскільки серйозно вони ставляться до того, що відбувається. Це також показує, що Ірландія не здатна захистити себе. Ірландці були б залучені до цієї операції, якби мали чим допомогти", — сказав аналітик з питань Росії в лондонському аналітичному центрі Chatham House Кейр Джайлз.

Перше місце в списку проблем, які впливають на Ірландію, посідає загроза, яку Росія становить для підводних газопроводів і оптоволоконних кабелів, що забезпечують зв'язок між Європою і Північною Америкою.

"Ірландія просто не має спроможності впоратися з подібними загрозами, але нам потрібно навчати громадськість, щоб ми могли укладати індивідуальні домовленості з країнами", — сказав Деклан Пауер, аналітик з безпеки.

Журналісти підкреслюють, що існує незліченна кількість прикладів того, як "дивні судна" обстежують кабелі біля берегів Ірландії. При цьому особливо вразливою є критично важлива інфраструктура біля західного узбережжя.

"Москва вже позначила на карті значну частину морського дна, включаючи британські та ірландські вітрові турбіни, в готовності до будь-якого конфлікту, в якому диверсії можуть зіграти певну роль", - зазначає видання.

Стосунки РФ з НАТО

Країни Балтії спільно з Польщею, Фінляндією та Норвегією створять "стіну з дронів" для захисту від Росії. Про це нещодавно домовилися лідери цих країн.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, для створення такої "стіни" країни-члени НАТО використовуватимуть БПЛА для спостереження за прикордонною зоною, а також системи захисту від дронів.

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