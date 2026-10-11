Кремль наказав агентам ліквідувати топ-менеджерів оборонних компаній Європи, - FT

За вказівкою європейських розвідувальних спецслужб, особисту охорону топ-менеджерів на тлі наказу Кремля розширити диверсії та "гібридні" операції, посилили.

Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про те, що Росія активізувала спроби їх фізичного усунення. У зв’язку з цим компанії посилили заходи особистої безпеки своїх топ-менеджерів.

Як пише Financial Times (FT), Кремль розпорядився розширити масштаби диверсій та "гібридних" операцій у Європі, щоб у найближчі місяці критично послабити європейську підтримку Києва.

Як повідомили FT представники п’яти європейських розвідувальних спецслужб, замахи на цивільних осіб у Європі, які раніше вважалися неприпустимими навіть для російських спецслужб, стають все більш значущою частиною цих планів.

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Вони попередили, що агенти Кремля націлилися на керівників та інших високопоставлених співробітників оборонних компаній. Зокрема, у поле зору російських спецслужб потрапляють і керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом безпілотників або комплектуючих до них, уточнили співрозмовники видання.

"Рівень загрози в Європі зріс. Це стосується як майна, так і людей", – констатував високопоставлений представник європейської розвідки.

Як повідомив представник німецької розвідки, відомство серйозно активізувало роботу зі "співробітниками та керівництвом" оборонних підприємств, зокрема, рекомендуючи їм найняти групи особистої охорони.

Низка керівників оборонних підприємств на умовах анонімності повідомили Financial Times, що за останні 6 місяців посилили особисту охорону, дотримуючись рекомендацій спецслужб.

Інші зазначили, що вдаються до таких заходів лише під час виїзду за межі своєї країни.

За даними джерел у західних спецслужбах, полювання на топ-менеджерів оборонних підприємств веде ГРУ, яке вже адаптує свої методи до нових завдань. Зокрема, співробітники ГРУ налагодили тісну взаємодію з організованими злочинними угрупованнями, використовують транскордонні агентурні мережі та розподіляють завдання – розвідку, логістику, планування та виконання – між різними осередками або окремими особами, замість того щоб покладатися на поодиноких "витратних" агентів, завербованих в інтернеті за гроші.

"У ряді випадків операції, що готувалися, були своєчасно виявлені та запобігані. В інших ситуаціях фіксувалася підозріла активність, зокрема стеження за способом життя конкретних осіб як вдома, так і на роботі", – написало видання.

Представники служб безпеки підкреслили, що ключова особливість російського підходу полягає в тому, що для досягнення бажаного ефекту замаху навіть не обов’язково доводити справу до кінця.

"З російської точки зору, головна мета – психологічна", – пояснив один із співробітників розвідки.

"Вони досягають свого, просто змушуючи людей відчувати себе потенційними мішенями. Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести справи з Україною".

Втім, як підкреслив один із чиновників, у багатьох випадках дії російських агентів мають аматорський характер, і їм легко протидіяти.

Крім іншого, видання вказало на ще одну помітну проблему, яку спричинила ситуація, що склалася. А саме, представники галузі попередили, що витрати на забезпечення масштабних заходів безпеки – як для персоналу, так і для виробничих об’єктів – можуть стати важким тягарем, особливо для стартапів.

Замах на голову німецького концерну Rheinmetall

У липні 2024 року американські та німецькі спецслужби виявили ймовірний російський план вбивства Арміна Паппергера – генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall.

За даними розвідки, російські агенти розглядали можливість гучного замовного вбивства, і Паппергер – відкритий прихильник поставок озброєння в Україну – був особливою ціллю.

Відтоді Паппергер перебуває під цілодобовою охороною, яку забезпечують спільно співробітники приватних охоронних структур та поліції.

У січні 2025 року заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай публічно підтвердив, що погрози на адресу Паппергера були частиною ширшої кампанії диверсій та інших гібридних операцій, спрямованих проти країн, які підтримують Україну.

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