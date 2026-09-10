Ми не повинні мати ілюзій: в Німеччині заявили про загрозу для НАТО зі сторони РФ

Наразі йдеться про низку гібридних атак, а також інциденти з БПЛА та інші операції Кремля.

Берлін планує нарощувати витрати на оборону через збільшення кількості гібридних атак РФ проти НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час дискусії в межах наради німецьких послів, передає Укрінформ.

Він додав, що ця загроза зі сторони РФ стала особливо відчутною після дронового інциденту в аеропорту Лейпцига

"Це лише останній інцидент на тлі зростання російської агресії проти Європи та НАТО… Ми не повинні мати жодних ілюзій: Росія не лише загрожує нам військово, водночас продовжуючи свою агресивну війну проти України", – сказав Вадефуль.

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Також він нагадав про зростання кількості гібридних і кібератак, саботажу, дезінформації, ударів по критичній інфраструктурі, а також інциденти з БПЛА, які порушували повітряний простір країн на східному фланзі НАТО.

"Росія та її партнери через глобальні мережі діють проти наших інтересів, переслідуючи власні імперіалістичні амбіції", – додав Вадефуль.

Він зауважив, що на тлі цього НАТО необхідно підкріплювати політичну єдність. Це, зокрема, означає збільшення інвестицій, прискорення виробництва та закупівель. Оскільки це все дозволить створити надійне стримування від агресії.

Крім того, він додав, що цьогоріч Німеччина інвестує приблизно 2,7 відсотка ВВП на оборону. Вже до 2029 року цей показник планують збільшити до 3,5 відсотка (понад 15 млрд євро). Також він заявив, що Берлін активно інвестує в оборону інфраструктуру, наразі вони складають 1,5 відсотка ВВП.

Загроза для НАТО від РФ

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на американську розвідку повідомляли, що РФ може напасти на країни НАТО, не завершивши війну в Україні. На тлі цього колишній чиновник Єврокомісії Жак Лафітт відзначив, що РФ треба ескалація відносин з НАТО зокрема для того, аби пояснити своєму суспільству потребу в новій хвилі мобілізації.

Зазначимо, що хоч в Кремлі й відкидають плани нападу на НАТО, однак час від часу там лунають погрози в бік Заходу. Зокрема заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше відкрито пригрозив країнам НАТО через допомогу Україні.

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