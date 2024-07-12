У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували інформацію про причетність РФ.

В уряді Німеччини заявили, що дуже серйозно ставляться до повідомлень про підготовку вбивства глави німецького оборонного концерну Rheinmetall.

"Ми не дозволимо залякати себе Росії і продовжуватимемо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - цитує міністра внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер Reuters.

У Rheinmetall не підтвердили інформацію ЗМІ безпосередньо, проте випустили заяву, в якій йдеться про те, що вони завжди вживають необхідних для забезпечення безпеки заходів, регулярно консультуючись з органами безпеки.

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Тим часом німецька оборонна компанія Hensoldt, яка займається виробництвом радарних технологій для системи IRIS-T, вирішила переглянути свої заходи безпеки.

Підготовка замаху на директора Rheinmetall

Учора CNN повідомив, що на початку 2024 року розвідка Сполучених Штатів Амкрики дізналася, що Росія хоче вбити гендиректора концерну Арміна Паппергера.

За даними журналістів, американським і німецьким службам вдалося зірвати цю операцію. Однак вона була лише однією із серії - у планах окупантів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі.

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