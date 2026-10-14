'Подарунок ворогу': республіканці агресивно критикують нафтову угоду Трампа з Росією

Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне паливо на світових ринках шкодить інтересам безпеки Америки, заявляють вони.

Дванадцять американських сенаторів, серед яких шестеро республіканців, закликали президента США Дональда Трампа скасувати домовленість, яка дозволяє Росії відновити продаж дизельного пального на міжнародних ринках.

Як повідомляє Reuters, у листі законодавців зазначається, що це рішення допоможе Кремлю отримувати додаткові кошти для продовження війни проти України та не принесе користі американцям.

У спільному зверненні сенатори наголосили, що послаблення обмежень проти російського пального шкодить інтересам національної безпеки США та є зрадою союзників. Вони закликали адміністрацію Трампа натомість посилити санкційний тиск на Москву.

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"Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне паливо на світових ринках шкодить інтересам безпеки Америки та є зрадою народу України, який продовжує захищатися від кривавої, незаконної війни Путіна. Ця угода – подарунок нашому супротивнику та зрада наших союзників, її слід скасувати", – заявили вони у листі

Серед підписантів – республіканці Мітч Макконнелл, Том Тілліс, Сьюзен Коллінз, Алан Армстронг, Ліза Мурковскі та Джон Корнін, а також шестеро сенаторів-демократів.

У агентстві наголосили, що додаткову напругу створює "Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", підписаний Трампом минулого місяця. До 18 жовтня адміністрація має визначитися із запровадженням передбачених ним обмежень або відмовою від них на підставі національних інтересів США.

У листі законодавців містився заклик Трампа виконати санкційні повноваження, включені до нового закону. Адміністрація Білого дому поки не повідомила, чи запровадить вона санкції, чи видасть відмову від них.

У чому суть угоди Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, угода, за якою Росія поставить понад 2,25 мільйона барелів дизельного палива на американські та світові ринки, викликала хвилю критики з боку деяких американських законодавців.

Вони заявляють, що угода дасть Москві гроші на ведення війни – не змушуючи при цьому Путіна йти на поступки для її завершення. Незабаром Трамп публічно захистив цю угоду – назвавши її "правильним вибором для американського народу".

Трамп наголошує, що ця угода знизить ціни на енергоносії в США, які стали політичним головним болем для його Республіканської партії напередодні вирішальних проміжних виборів, що визначатимуть контроль над Конгресом.

Також Трамп хотів, щоб українці перестали наносити удари по російських нафтопереробних заводах. Він дедалі частіше заявляє, що атаки України підвищують світові ціни на паливо – хоча більшість експертів вважають, що головним винуватцем високих цін є війна в Ірані.

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