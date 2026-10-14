Дизельна угода Путіна та Трампа: в ISW розкрили, як нею скористається Кремль

Зараз Кремль щосили намагається заспокоїти пересічних росіян на тлі можливих перебоїв із постачанням дизельного палива.

Кремль намагається заспокоїти населення своєї країни після новин про укладення угоди щодо дизельного палива зі США та запевняє, що дефіцит палива не торкнеться пересічних росіян.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики зазначили, що віце-прем’єр-міністр і міністр економіки РФ Олександр Новак заявив, що експорт російського дизельного палива до США не порушить ситуацію на російському ринку палива.

Як вважають аналітики, така заява покликана заспокоїти пересічних росіян щодо потенційного майбутнього дефіциту дизельного палива, який уже спостерігався в країні цього літа.

Відео дня

А після заяви, як зазначили аналітики, Новак провів зустріч із профільними міністрами та представниками нафтових компаній щодо ситуації на російському ринку палива і доручив активізувати заходи щодо забезпечення достатніх поставок палива в регіони РФ.

В ISW вважають, що попри ці превентивні заходи Кремль надасть пріоритет виконанню зобов’язань перед США, оскільки сподівається використати угоду про дизельне паливо для просування своїх інтересів у війні проти України.

Угода Трампа і Путіна щодо дизельного палива

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з російським диктатором щодо поставок дизельного палива на американський ринок.

Трамп заявив, що РФ найближчим часом поставить на ринки понад 300 тис. тонн дизельного палива. Ще 500 тис. тонн, за його словами, має надійти в листопаді, а згодом – ще мільйон тонн.

Президент Володимир Зеленський відреагував на домовленість Путіна і Трампа та зазначив, що Україна підтримала б послаблення санкцій лише в обмін на енергетичне перемир’я на час холодів.

Вас також можуть зацікавити новини: