Навіщо Трамп уклав дизельну угоду з Путіним: Reuters пояснив його справжній план

Ця угода нібито має "пом’якшити" позицію Кремля.

Посланці президента США Дональда Трампа повідомили українським чиновникам, що угода про дозвіл на експорт російського дизельного палива – це частина спроби повернути Росію до переговорів після провалу попередніх зусиль розпочати тривалі переговори про припинення війни.

Спеціальний посланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі заявили українцям, що кремлівський диктатор Володимир Путін не готовий вести переговори про припинення війни в Україні – і що оголошена угода щодо дизельного палива може допомогти відновити тристоронні переговори, пише Reuters.

Повідомляється, що дизельна угода нібито може допомогти "пом’якшити" позицію Москви – зокрема тому, що "посилає сигнал про те, що Трамп готовий щось робити" з Росією.

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У чому полягає угода і чого вимагає Трамп

Ця угода, за якою Росія поставить понад 2,25 мільйона барелів дизельного палива на американські та світові ринки, викликала хвилю критики з боку деяких американських законодавців.

Вони заявляють, що угода дасть Москві гроші на ведення війни – не змушуючи при цьому Путіна йти на поступки для її завершення. Незабаром Трамп публічно захистив цю угоду – назвавши її "правильним вибором для американського народу".

Трамп наголошує, що ця угода знизить ціни на енергоносії в США, які стали політичним головним болем для його Республіканської партії напередодні вирішальних проміжних виборів, що визначатимуть контроль над Конгресом.

Також Трамп хотів, щоб українці перестали наносити удари по російських нафтопереробних заводах. Він дедалі частіше заявляє, що атаки України підвищують світові ціни на паливо – хоча більшість експертів вважають, що головним винуватцем високих цін є війна в Ірані.

У матеріалі йдеться про те, що ідея полягала в тому, що США могли б звернутися до Росії й сказати: "Дивіться, українці припинили удари, а ми вам надали цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити".

Є сумніви щодо бажання Москви вести переговори

Повідомляється, що адміністрація Трампа й раніше намагалася задобрити Путіна – зокрема, через пропозиції щодо послаблення санкцій та можливих угод стосовно корисних копалин.

Жодна з них, однак, не призвела до суттєвої зміни ключових вимог Росії – і не переконала її погодитися на всеосяжну угоду про припинення вогню, пишуть ЗМІ

Людина, наближена до Кремля, взагалі заявила, що Путін повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли "отримає решту 11% Донбасу – які він зможе представити всередині країни як перемогу".

Україна ж заявляла, що не передасть Росії більше ні п’яді території – однак замороження конфлікту на існуючих лініях фронту могло б стати основою для мирної угоди.

Інші новини про переговорний процес між Україною, Росією та США

Раніше УНІАН повідомляв, що українські переговірники незабаром проведуть онлайн-переговори з Віткоффом і Кушнером. Їм у доступній формі продемонструють факти порушення Росією "енергетичного перемир’я", про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Крім того, ми також писали про те, що Україна нібито "зірвала" мирні переговори, за словами Путіна Трампу. Путін сказав Трампу, нібито Україна завдала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року.

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