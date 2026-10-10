'Не хочемо, щоб Путін отримував вигоду': одна з країн відмовилася від російського пального

За словами австралійського міністра, країна має запаси бензину на 43 дні, а дизпалива – на 31.

Австралія не купуватиме російське пальне й збереже заборону на його імпорт, попри нову дизельну угоду президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен, повідомляє Bloomberg.

"Австралії не потрібне російське пальне, і ми не хочемо його купувати. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Рішення Сполучених Штатів – це їхня справа, але ми не змінюватимемо свого підходу", - сказав Боуен.

За його словами, Австралія має запаси бензину на 43 дні, а дизельного пального – на 31 день.

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Угода Трампа і Путіна щодо постачання російського дизпалива на світовий ринок

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з очільником Кремля Володимиром Путіним про те, що Росія поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Американський лідер висловив думку, що завдяки домовленості з Путіним та повному контролю США над Ормузькою протокою ціни на дизельне пальне для американців та всього світу почнуть знижуватися з рекордною швидкістю.

Згодом на домовленість відреагував президент України Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з нею – це очевидна слабкість.

Він також підкреслив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.

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