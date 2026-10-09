'Подарунки Путіну не спрацюють на мир': Зеленський відреагував на рішення щодо дизелю РФ

Зеленський підкреслив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.

Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з нею – це очевидна слабкість, написав в Telegram президент України Володимир Зеленський.

Так він прокоментував рішення президента США Дональда Трампа тимчасово призупинити санкції та дозволити постачання на світові ринки російського дизельного пального.

"Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - вважає Зеленський.

Відео дня

Він зазначив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає про цю позицію.

"Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах – це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики", - наголосив президент України.

Зеленський пояснив, що Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати енергетику країни.

"Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", - йдеться в повідомленні президента України.

Зеленський прогнозує, що послаблення санкцій не допоможуть досягти в Україні миру.

"Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.

"Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", - заявив він.

Тому президент висловив надію, що США подбають й про захист життів українців:

"Розраховуємо на справедливу підтримку Америкою нашого захисту життя, нашого захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. Сильну, а не слабку".

Ціни на дизельне пальне: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. За словами Трампа, українські удари по російській паливній інфраструктурі призвели до дефіциту дизельного пального в РФ.

Також ми писали, що речник Кремля коментуючи слова Трампа заявляв, що "можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі" Росії. При цьому, Пєсков в коментарі журналістам зазначив, що Росія не обіцяє припиняти атаки на енергетичну інфраструктуру України у разі, якщо Сили оборони перестануть бити по російських нафтопереробних заводах.

Вас також можуть зацікавити новини: