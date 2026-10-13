Зрада України: сенатори з обох партій закликали Трампа скасувати дизельну угоду з РФ

Там також наголосили, що таке рішення шкодить й інтересам США.

13 жовтня двопартійна група сенаторів закликала президента США Дональда Трампа вийти з угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо дизельного пального та відмовитися від рішення про скасування санкцій проти енергетичного сектору Росії. Про це повідомляє CBSNews.

За даними видання, сенатори заявили, що такі кроки Трампа шкодять інтересам США. Також вони назвали це "зрадою народу України".

"Ця угода – подарунок нашому супротивнику та зрада наших союзників. Її слід скасувати", – йдеться в спільній заяві сенаторів.

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Видання відзначило, що кроки Трампа щодо фактичного послаблення антиросійських санкцій розкритикували шість його однопартійців-республіканців: Том Тілліс з Північної Кароліни, Сьюзен Коллінз з Мену, Алан Армстронг з Оклахоми, Ліза Мурковскі з Аляски, Мітч Макконнелл з Кентуккі та Джон Корнін з Техасу. Лист також підписали сенатори-демократи: Річард Блюменталь з Коннектикуту, Джин Шахін з Нью-Гемпширу, Дік Дурбін з Іллінойсу, Шелдон Вайтхаус і Джек Рід з Род-Айленду та Кріс Кунс з Делаверу.

Вони наголосили, що підтримують припинення російсько-української війни. Однак додали, що цей мир повинен бути на справедливих умовах та підтримувати "демократичні цінності, суверенітет і безпеку України, а також право їхнього народу обирати своє майбутнє". Тоді як угода з Путіним, зазначають сенатори "не досягне справедливих цілей і не принесе користі американцям".

Вони визнали "нагальну потребу" США знизити вартість енергоносіїв. Втім додали, що дозвіл на продаж російського дизельного палива на світових ринках "забезпечить обмежене або взагалі не забезпечить американцям полегшення" та матиме "незначний вплив на ціни на паливо". Тоді як доходи, які отримає Кремль, "безсумнівно, профінансують війну на виснаження та сприятимуть співпраці в галузі безпеки з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю".

Сенатори також згадали підписаний Трампом пакет "пекельних санкцій" проти РФ. Вони заявили, що цей закон передбачає економічний тиск на РФ, який дозволить посилити переговорну позицію та якнайшвидше покласти край війні.

"Протягом десятиліть Америка була бастіоном свободи проти тиранії, а американські президенти втілювали опір нашої країни тиранам. Збережіть нашу спадщину – і обов’язок, який Америка виконує – як лідер вільного світу", – написали вони.

Видання нагадало, що минулого тижня Трамп заявив про угоду з Путіним, яка передбачає негайний випуск 300 000 тонн дизельного палива та ще мільйонна тонн у найближчі місяці. Путін підтвердив намір випустити дизельне пальне на світовий ринок. На тлі цього міністерство фінансів США оголосило, що тимчасово скасує санкції щодо енергетичного сектору Росії, щоб "дозволити постачання російського дизельного палива на світовий ринок".

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомляло про те, що в нижній палаті Конгресу ініціюють голосування щодо блокування закупівель російських нафтопродуктів на тлі угоди Трампа та Путіна. Видання з посиланням на аналітиків також відзначає, що ця угода навряд суттєво вплине на ціни на пальне в США.

Зазначимо, що на тлі цієї угоди, Трамп також заявив про те, що Україна та РФ нібито досягли домовленостей щодо перемирʼя в енергетичному секторі. Втім вже незабаром Трамп звинуватив Україну та РФ у порушенні енергетичного перемирʼя. Водночас він заявив, що США продовжують надавати Україні розвідувальні дані.

За даними, Kyiv Independent, представники Трампа раніше відкрито погрожували українським високопосадовцям, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Зазначалося, що Вашингтон покладе пряму відповідальність на Київ, якщо Сили оборони атакують російську енергетичну інфраструктуру під час так званого енергетичного перемирʼя.

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