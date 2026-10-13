У Конгресі США хочуть заблокувати паливну угоду Трампа з Росією, – Axios

Аналітики додають, що угода не матиме відчутного впливу на ціни.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом угоди про постачання російського дизелю на американський ринок, в нижній палаті Конгресу ініціюють голосування щодо блокування закупівель російських нафтопродуктів. Про це заявив республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік, пише Axios.

Середні ціни на дизельне паливо в США залишаються значно вищими за 6 доларів за галон, що посилює проблеми Республіканської партії Трампа напередодні проміжних виборів. Тому на минулому тижні американський президент оголосив про укладення угоди щодо збільшення російського експорту, а Міністерство фінансів скасувало санкції, щоб сприяти її реалізації.

Дефіцит дизеля - одна із найсерйозніших наслідків війни Трампа проти Ірану та українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент США заявняв, що його угода допоможе знизити витрати. Низка республіканців, які беруть участь у передвиборчій кампанії, розкритикували угоду.

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Чи зміняться ціни на дизель

Після оголошення угоди Трампом ф'ючерси на дизельне пальне дещо знизилися в ціні. Однак аналітики висловлюють сумнів, що обсяги, про які заявляв американський лідер, суттєво вплинуть на ціни в США чи інших країнах – звісно, ​​за умови, що Росія справді здійснить постачання.

За словами Трампа, Росія "негайно" надасть обсяг, що дорівнює 2,24 млн барелів. Потім ще 3,73 млн наступного місяця (що еквівалентно приблизно 124 000 барелів на добу протягом місяця), а згодом – удвічі більше.

За даними аналітичної компанії Kpler, на світовому ринку наразі спостерігається дефіцит обсягом близько 1 млн барелів на добу. Аналітики зазначають, що здатність РФ забезпечити додаткові постачання залишається невизначеною. У короткостроковій перспективі угода навряд чи суттєво покращить глобальні ринкові показники щодо дизеля, додають вони.

Чи законна угода Трампа по дизелю

Наразі невідомо, чи надійде російське пальне до США і чи буде це законно в разі здійснення таких постачань. Двопартійна група із семи сенаторів у своїй заяві стверджує, що це рішення суперечить закону 2022 року, який забороняє імпорт російської нафти та нафтопродуктів до США.

Тим часом, Білий дім має до 18 жовтня розпочати виконання новішого закону – названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає запровадження нових санкцій проти Росії та торговельних обмежень для покупців російських енергоносіїв. Однак закон надає Білому дому право на власний розсуд відступати від виконання ключових положень.

Угода між Путіним і Трампом – головні новини

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ погодилася постачати дизельне пальне на світові ринки. Його адміністрація тимчасово скасувала санкції щодо російського пального, запроваджені з метою позбавити Москву доходів для ведення війни проти України.

Вже відомо про те, що Росія планує наростити експорт дизельного пального до рівня, що значно перевищує погоджені обсяги.

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