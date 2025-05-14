Очільник Кремля навіть не допускає думки, що Україна погодиться з його умовами, тому шукає шляхів для маневрів.

Російський правитель Володимир Путін раптово запропонував переговори України та РФ у Стамбулі. Київ прийняв пропозицію, хоч Москва тепер мовчить. Ця зустріч, запланована на четвер, може стати першим офіційним контактом між сторонами з перших тижнів повномасштабної війни. Це відновлення дипломатичних зусиль після тривалого застою викликало як обережний інтерес, так і глибокий скепсис, пише The Moscow Times.

У Києві вже заявили, що відмова Путіна особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині буде красномовним сигналом — доказом того, що Москва не налаштована на реальне завершення бойових дій, а прагне виграти час або зміцнити позиції.

Перемир’я без перемир’я?

Аналітики попереджають, що ця ініціатива Кремля грає на руку саме Росії. На тлі того, як Україна разом із низкою європейських держав закликала до повного й безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка — заклику, на який Москва не відповіла — пропозиція перемовин без припинення бойових дій викликає підозри.

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"Російські речники неодноразово заявляли, що просте припинення вогню дасть Україні військову перевагу, дозволивши їй використати паузу для будівництва укріплень, безпечного виробництва та імпорту зброї та проведення мобілізації", - сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Баунов підкреслює, що, зробивши крок до діалогу, Кремль не планує зупиняти наступ. Навпаки, дипломатичні ініціативи можуть супроводжуватися продовженням активних бойових дій:

"Російська армія продовжить наступ на передовій та бомбардуватиме українські тилові позиції, посилюючи дипломатичний тиск військовою силою".

Подвійний розрахунок Кремля

Водночас, зазначають експерти, така ініціатива може бути адресована не лише зовнішнім гравцям, а й внутрішній аудиторії. Зокрема, російським "яструбам", які очікують рішучості, а також скептикам за кордоном.

"Обраний формат контрпропозиції дозволяє запобігти або відтермінувати гнівний вихід Трампа з переговорів, про який він оголосив у разі відмови однієї або обох сторін від співпраці... Це також заспокоює внутрішню обстановку, військових, іноземних спостерігачів і, нарешті, провоєнний сегмент російської громадської думки", – зазначив Баунов.

"Акцент на тому факті, що Росія просто відновлює перервані стамбульські переговори, найкраще підходить для балансування між компромісом і бажанням продовжувати війну", – додав він.

Тетяна Станова, засновниця та керівниця аналітичного проєкту R.Politik, вважає, що запропонована угода про прямі переговори не означає зрушень у кремлівській стратегії. За її словами, ініціатива має на меті зовсім інші цілі:

"Його мета — зупинити постачання західної зброї, використати будь-яке послаблення позицій Зеленського та загострити внутрішню нестабільність в Україні. Він також хоче, щоб Київ скасував заборону на переговори з росіянами, що дозволило б ширше взаємодіяти всередині України".

"Він навіть на мить не вірить, що Київ у своєму нинішньому стані може погодитися на російські умови", — сказала вона.

Видання підсумувало, що запланована зустріч у Стамбулі радше виглядає як спроба Кремля скористатися моментом для внутрішньої легітимізації своїх дій і створення дипломатичного образу конструктивності. Але при цьому сама Росія, схоже, не припинятиме вогонь — і не очікує, що Україна підпишеться під її умовами.

Переговори у Стамбулі

15 травня у Стамбулі заплановані мирні переговори між Україною і Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, підкресливши, що зустріч матиме сенс тільки за особистої присутності Путіна.

Водночас Кремль наразі не підтвердив участі Путіна у переговорах. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом можливість проведення переговорів, але деталі залишаються невідомими.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зможе бути присутнім на зустрічі.

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