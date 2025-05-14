Україна закликала Бразилію натиснути на Москву, щоб на переговорах у Туреччині був присутній Путін.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що "спробує поговорити" з Володимиром Путіним, щоб переконати його особисто приїхати на переговори з Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня. Про це повідомляє газета Ouest-France, цитуючи бразильського лідера на прес-конференції в Пекіні.

"Я спробую поговорити з Путіним. "Мені нічого не варто сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, заради Бога", - додав він.

Раніше Китай і Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали "пропозицію президента Росії Володимира Путіна почати мирні переговори" з Україною. За даними офіційного інформаційного агентства Сіньхуа, в тексті документа обидві країни також описали прямий діалог як "єдиний спосіб покласти край конфлікту".

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Переговори в Стамбулі

Раніше Україна закликала Бразилію натиснути на Москву, щоб на переговорах у Туреччині був присутній кремлівський правитель Путін.

Нагадаємо, переговори заплановані на 15 травня у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, наголосивши, що зустріч матиме сенс тільки за особистої присутності Путіна.

Однак Кремль поки що не підтвердив участі Путіна в переговорах.

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