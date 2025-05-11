Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.
"Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер (15 травня) в Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої війни. Україна повинна погодитися на це негайно", - написав Трамп у соцмережах.
За його словами, принаймні сторони "зможуть визначити, чи можливе укладення угоди":
"А якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, як йдуть справи, і зможуть діяти відповідно!".
Як додав Трамп, він починає сумніватися, що "Україна піде на угоду з Путіним", уїдливо зазначивши, що той "занадто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні". При цьому президент США вкотре наголосив, що без Штатів її було б неможливо виграти "навіть близько!".
"Проведіть зустріч, зараз же!!!" - закликав американський лідер.
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