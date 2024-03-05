"Для демократів і особисто Джо Байдена саме Дональд Трамп є кращим кандидатом-суперником", - експерт-міжнародник Максим Ялі

"Супер вівторок" у Сполучених Штатах може остаточно визначити кандидата-суперника для Джо Байдена на президентських перегонах. Політолог-міжнародник Максим Ялі розповів УНІАН, чому цей день може стати фінішним для Ніккі Гейлі, та чи вплинуть на голосування судові процеси стосовно Дональда Трампа.

У вівторок, 5 березня у Сполучених Штатах стартує "супер вівторок" - день, коли праймеріз відбуваються одразу у 15 штатах. Цьогоріч під час "супер вівторка" може визначитись єдиний кандидат у президенти США від Республіканської партії. Відповідно, цей кандидат буде змагатися за крісло глави Білого дому з чинним президентом США Джо Байденом. Наскільки важливим у виборчих перегонах в США є "супер вівторок" УНІАН запитав у професора, кандидата політичних наук, академіка Академії політичних наук України Максима Ялі.

Пане Максиме, у вівторок у 15 штатах в США відбудуться праймеріз серед виборців Республіканської партії. Яке значення має цей день, цей "супер вівторок" для президентських виборчих перегонів?

Зазвичай, після цього дня вже стає зрозумілим ім’я переможця на праймеріз. Тому цей день і зветься "супер вівторком", адже голосують одночасно у 15 штатах США - у найбільшій кількості штатів - за один раз. Фактично, це такий собі "фініш" у праймеріз. Адже після "супер вівторка" все решта – формальності. Також, зазвичай, після цього дня інші кандидати від партії знімають свої кандидатури, тому що зрозуміло, що вони вже не зможуть наздогнати кандидата-лідера. Відповідно, спонсори перестають надавати фінанси на передвиборчу кампанію інших кандидатів.

Відео дня

На вашу думку, чого саме варто очікувати за підсумками "супер вівторка" 5 березня? Якими є розклади сил в лавах Республіканської партії?

У принципі, напередодні була новина, що Ніккі Гейлі здобула першу і єдину свою перемогу [у праймеріз] у Вашингтоні (округ Колумбія). Але, для прикладу, у 2016 році, коли Дональд Трамп балотувався вперше, він так само там програв, але переміг у "супер вівторок".

У тих штатах, які будуть голосувати 5 березня, за соціологічними опитуваннями, лідером є Трамп. І, скоріше за все, у "супер вівторок", де-факто, перемога у праймеріз буде оформлена у Дональда Трампа. Якщо попередні прогнози збігатимуться з реальністю, він переможе у всіх п’ятнадцяти штатах - у всіх них він є лідером опитувань. Тому, в принципі, ось такий розклад. Лідером є Трамп. І у вівторок, скоріше за все, буде формалізовано його перемогу у праймеріз. Таким чином він стане єдиним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах в США.

Тобто, чи правильно я розумію: якщо Трамп під час "супер вівторка" перемагає у 15 штатах, його опонентка з Республіканської партії Ніккі Гейлі має зняти свою кандидатуру?

Слід розуміти, що виборчі кампанії коштують десятки, навіть сотні мільйонів доларів. А для основних кандидатів цифра навіть перевищує мільярд доларів (принаймні у 2020 році, на останніх виборах, так і було). Тому, звичайно. Якщо стане зрозуміло, що Трамп стане для неї є недосяжним, не буде жодного сенсу витрачати кошти на виборчу кампанію, яка не може закінчитися перемогою.

А як на передвиборчу кампанію впливають судові процеси і кримінальні обвинувачення стосовно Дональда Трампа? Чи це не має жодного значення під час праймеріз?

Найперше, рішення, які вже були ухвалені, як ми бачимо, жодним чином не вплинули. І, скажімо так, поки що це були не найгірші рішення. Ключові, найбільш серйозні звинувачення, стосуються підбурювання до заколоту 6 січня 2021 року, намагання вплинути на результати виборів, тиск на посадовців… Як свідчать нещодавно проведені соціологічні опитування, якщо буде прийнято рішення про те, що Трамп винний – це може вплинути на підсумковий результат. На що справді і сподіваються демократи.

Для демократів і особисто для чинного президента Джо Байдена саме Дональд Трамп є кращим кандидатом-суперником. Адже, за усіма розкладами, та сама Нікі Гейлі перемагає його (Байдена, - УНІАН) з двозначними показниками. Натомість з Трампом, хоч зараз Трамп є лідером перегонів, зросла його перевага. Вона коливається у межах декількох відсотків, і я так розумію, ці декілька відсотків, за розрахунками демократів, якщо відповідні судові рішення будуть схвалені, вплинуть на так званих "нейтральних виборців". Ці виборці не є прихильниками ані демократів, ані республіканців, але, які, зазвичай, визначають долю виборів.

Тобто, як показують опитування, якщо Трамп буде визнаний винним за такими тяжкими статтями, то значна кількість людей в США врешті не проголосує за нього. Навіть серед представників Республіканської партії. В ній так само значною є кількість подібних виборців.

Чи можна зараз сказати, коли очікувати на рішення по цих обвинуваченнях, адже виборча кампанія триває?

Не можна сказати напевно, адже це дуже серйозні звинувачення і триває судовий процес, який адвокати Трампа намагаються відкласти чи затягнути. Але через декілька місяців ці рішення, які стануть визначальними, будуть прийняті.

Віталій Саєнко

Віталій Саєнко