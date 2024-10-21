Труп Голєнкова знайшли у яблуневому саду села під Брянськом.

У Росії ліквідували воєнного злочинця Дмитра Голєнкова - пілота 52-го важкового бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базуєтьься на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, труп Голєнкова з проламаною головою знайшли вранці 20 жовтня у яблуневому саду села Супонєво під Брянском.

"Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах", - зазначили в ГУР.

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Зокрема, Голєнков причетний до удару по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення".

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них - 6 дітей.

"Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці.

Втрати РФ на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати росіян в особовому складі з 24 лютого 2022 по 21 жовтня 2024 року орієнтовно складають близько 680230 осіб (+1710 за минулу добу).

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні ліквідували окупанта-батька 14 дітей. Він підписав контракт коли в регіоні підняли виплату за контракт із Міноборони до мільйона рублів.

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