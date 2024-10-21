Втрати росіян у війні в Україні перевалили за 680 тис особового складу.

Загальні бойові втрати росіян в особовому складі з 24 лютого 2022 по 21 жовтня 2024 року орієнтовно склажають близько 680230 осіб (+1710 за минулу добу). Такі дані оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Від початку широкомасштабного вторгнення також знищено багато техніки загарбників:

танків ‒ 9071 (+24) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64),

артилерійських систем – 19589 (+24),

засобів ППО ‒ 979 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46)

автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47),

спеціальної техніки ‒ 3479 (+3)

Також ворог втратив 1232 РСЗВ, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 28 кораблів /катерів, 1 підводни1 човен.

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Ситуація на фронті - останні новини

Останнім часом ворог найбльшеатакує на Покровському та Курахівському напрямках. Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти захопили село Желанне Друге Покровського району Донецької області України та просунулася у Вишневому, Гірнику, біля Ольгівки та Любимівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За словами військовослужбовця ЗСУ, політолога Кирила Сазонова, там зараз дуже важка обстановка, бої тривають постійно". Він сказав, що ситуація змінюється дуже динамічно, маленькі ділянки території постійно переходять "з рук у руки".

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