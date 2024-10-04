Як дізналися журналісти, раніше його звали Володимир Голуб, потім він змінив ім'я на інше - Авраам Ізраїлевич Мелех, і став давати єврейські імена і своїм дітям.

На війні в Україні ліквідували окупанта-батька 14 дітей. Він підписав контракт коли в регіоні підняли виплату за контракт із Міноборони до мільйона рублів.

Прощання з Авраамом Мелехом пройшло в Єлабузі, куди нещодавно переїхала його сім'я. Як з'ясувала "НеМосква", у нього 11 дітей від першого шлюбу і троє від другого. Старшій дочці 22 роки, молодшому синові 9 місяців. 11 з його дітей - неповнолітні.

Контракт 44-річний Авраам уклав у липні 2024 року. На початку липня влада Татарстану підняла одноразову виплату до мільйона рублів, а також провела вербувальний телемарафон, а вже у вересні Мелех був ліквідований.

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Як дізналися журналісти, раніше його звали Володимир Голуб, потім він змінив ім'я на інше - Авраам Ізраїлевич Мелех, і став давати єврейські імена і своїм дітям.

Зазначається, що останнім часом Мелех захоплювався спортом, завів Тікток, а також викладав відео зі спортзалу на Ютубі. Останній відеоролик він опублікував 19 липня - це день підписання контракту. На ньому він із новою дружиною відзначає укладення шлюбу.

Війна в Україні - втрати РФ

Сили оборони України за добу 2 жовтня ліквідували близько 1150 окупантів. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, загальні бойові втрати Росії в Україні від початку широкомасштабної війни орієнтовно становлять близько 656710 осіб особового складу.

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