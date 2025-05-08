До Москви на 9 травня приїдуть пʼять депутатів Європарламенту, - Der Spiegel

Зокрема, до Росії прибудуть двоє німецьких політиків.

До Москви на 9 травня, приїдуть пʼять депутатів Європарламенту. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Відомо, що серед них – двоє німецьких політиків. Це депутати від партії "Союз Сари Вагенкнехт" Міхаель фон дер Шуленбурґ і Рут Фірменіх. Примітно, що список запрошених був заздалегідь поданий на затвердження, зокрема, до Міністерства оборони Росії.

Крім того, очікується візит до РФ ще трьох депутатів Європарламенту. Їхні імʼя не називаються, але відомо, що це представники Чехії, Кіпру та Словаччини.

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Зазначається, що Міхаель фон дер Шуленбурґ і Рут Фірменіх після візиту до Москви планують відвідати і Україну.

Хто ще їде до Росії на 9 травня

У Кремлі днями заявили, що очікують на 9 травня представників 29 країн. Зокрема – Азербайджану, Китаю, Сербії, Білорусі, Словаччини, Казахстану, Бразилії, Вʼєтнаму тощо.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вже прибув до Росії. Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв поїздку в останній момент скасував. Не поїде до Москви і президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Цікавою видалася і історія довкола візитів у Росію представників Сербії і Словаччини. Спочатку Фіцо і Вучич раптово занедужали. Після цього літакам політиків влаштували "блокаду": Литва та Латвія заборонили заходити в свій повітряний простір літаку, на борту якого перебував президент Сербії. Водночас через свою територію літаку з Фіцо не дозволили летіти Польща та Литва.

Згодом стало відомо, що літак з президентом Сербії дорогою до Москви сів у Баку. Сталося це "через бойові дії між Росією і Україною". Імовірно, причиною була атака безпілотників на російські регіони, через що закривали аеропорти в РФ.

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