Литва та Латвія заборонили літаку, на борту якого перебував президент Сербії Александар Вучич, летіти через їхню територію до Москви.
Як повідомляє сербська газета "Novosti", у Вільнюсі пояснили відмову у прольоті "технічною та дипломатичною чутливістю". Згодом у Ризі також ухвалили аналогічне рішення, пояснивши його "політичною чутливістю мети польоту" сербського літака.
Крім того, газета повідомляє, що раніше Польща та Литва заборонили прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо польоти в їхньому небі.
Парад у Москві 9 травня
Як повідомляв УНІАН, раніше Росія оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня, приурочене до святкувань 9 травня.
Україна назвала цю ініціативу нещирою, закликавши запровадити 30-денне припинення вогню. Президент Володимир Зеленський зазначив, що не може гарантувати безпеку іноземних гостей у Москві.
В Росії заявляли, що у параді візьмуть участь 29 світових лідерів, серед яких лідер Китаю Сі Цзиньпін, президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Намір прем’єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича відвідати військовий парад у Москві викликав скандал у Європейському Союзі.
Белград попередили, що поїздка президента до Росії буде порушенням критеріїв членства в Євросоюзу та створить загрозу для євроінтеграції країни. Однак Вучич все одно не змінив свого рішення.