За даними ЗМІ, повітряні судна не пропускають одразу три країни.

Литва та Латвія заборонили літаку, на борту якого перебував президент Сербії Александар Вучич, летіти через їхню територію до Москви.

Як повідомляє сербська газета "Novosti", у Вільнюсі пояснили відмову у прольоті "технічною та дипломатичною чутливістю". Згодом у Ризі також ухвалили аналогічне рішення, пояснивши його "політичною чутливістю мети польоту" сербського літака.

Крім того, газета повідомляє, що раніше Польща та Литва заборонили прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо польоти в їхньому небі.

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Парад у Москві 9 травня

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня, приурочене до святкувань 9 травня.

Україна назвала цю ініціативу нещирою, закликавши запровадити 30-денне припинення вогню. Президент Володимир Зеленський зазначив, що не може гарантувати безпеку іноземних гостей у Москві.

В Росії заявляли, що у параді візьмуть участь 29 світових лідерів, серед яких лідер Китаю Сі Цзиньпін, президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Намір прем’єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича відвідати військовий парад у Москві викликав скандал у Європейському Союзі.

Белград попередили, що поїздка президента до Росії буде порушенням критеріїв членства в Євросоюзу та створить загрозу для євроінтеграції країни. Однак Вучич все одно не змінив свого рішення.

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