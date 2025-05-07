Також відмовився від поїздки до Москви президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в останній момент відмовився від планів відвідати Москву для участі в заходах на 9 травня.

Візит Алієва на парад, який був узгоджений Москвою і Баку ще в березні і мав стати першим для президента Азебрайджана з 2015 року, не відбудеться, повідомив у середу помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву", - сказав він.

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Також відмовився від поїздки до Москви президент Лаосу Тхонглун Сісуліт. За словами Ушакова, він захворів на коронавірус.

Літак голови КНР Сі Цзіньпіна приземлився в московському аеропорту Внуково, повідомив телеканал "Россия-24". Державний візит лідера Китаю триватиме до 10 травня. Під час візиту Сі Цзіньпін проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і візьме участь у заходах на 9 травня.

Президент Сербії Александр Вучич долетів до Москви, повідомляє сербська газета Blic. У п'ятницю він має провести двосторонню зустріч із Путіним і взяти участь у святкуваннях 9 травня.

Раніше стало відомо, що Латвія і Литва не дозволили проліт літака Вучича по дорозі в Росію у своєму повітряному просторі.

Парад у Москві - деталі

Раніше в Кремлі повідомили, що в Росію для участі в параді на 9 травня приїдуть майже три десятки іноземних лідерів.За словами Ушакова, на вищому рівні мають бути представлені Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, невизнана Абхазія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Буркіна-Фасо, Венесуела, В'єтнам, Гвінея-Бісау, Єгипет, Зімбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголія, М'янма, Палестина, Сербія, Словаччина, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Екваторіальна Гвінея та невизнана Південна Осетія. Також "на досить високому рівні" будуть присутні Індія, Нікарагуа і ПАР.

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