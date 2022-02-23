Намагаючись відрадити Путіна від подальших дій, прем'єр-міністр Трюдо оголосив про те, що він назвав першим раундом санкцій проти Росії.

Федеральний уряд Канади оголосив про низку нових санкцій проти Росії у відповідь на ескалацію військового тиску Кремля на Україну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив санкції через день після того, як президент Росії Володимир Путін офіційно визнав так звані "Л/ДНР", повідомляє видання CBC.

Путін також оголосив про розміщення російських військ в окупованих регіонах для виконання того, що він назвав "миротворчими обов'язками".

"Не помиляйтеся - це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно", - сказав Трюдо. "Нахабні провокації Росії являють собою загрозу безпеці і миру в усьому світі", - додав він.

Намагаючись відрадити Путіна від подальших дій, Трюдо оголосив про те, що він назвав першим раундом санкцій проти Росії.

Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції з так званим "Л/ДНР". Канадцям також буде заборонено купувати суверенний борг Росії і мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками.

Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували за визнання сепаратистських регіонів. Трюдо заявив, що санкції "будуть діяти до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України".

Канада та її західні союзники попередили, що останні дії Кремля можуть бути частиною створеного Росією приводу для повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше глави МЗС країн-членів ЄС погодили пакет санкцій проти Росії через визнання "ЛДНР". Також сьогодні президент США оголосив про новий пакет санкцій проти Росії.

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