Майже 400 російських депутатів і чиновників потрапили під санкції ЄС.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили першу серію санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням "ЛНР" і "ДНР".

Про це на брифінгу в Парижі оголосив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Серйозне порушення, вчинене Росією, не залишиться без відповіді. ... Пакет санкцій вдарить по Росії, і вдарить дуже сильно", - сказав Боррель.

Очікується, що після узгодження міністрами закордонних справ, санкції будуть швидко оброблені, схвалені і набудуть чинності найближчими днями.

Санкції, в тому числі заморозка активів, торкнуться 351 депутата російського парламенту, які підтримали визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР", а також 37 високопоставлених чиновників і організацій з оборонного і фінансового секторів. Президента РФ Володимира Путіна в цьому списку немає.

Десяткам високопоставлених російських чиновників і політиків також заборонили в'їзд на територію ЄС.

Також накладені обмеження на деякі фінансові організації у РФ і російську державу на діяльність на фінансовому ринку і в європейському секторі послуг. Введено торгове ембарго для "ДНР" і "ЛНР".

Боррель визнав, що у ЄС є "великий арсенал" можливостей реагування на порушення з боку РФ.

"Ми не хотіли б витрачати його відразу, тому що ми повинні бачити, як будуть розвиватися події", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що Угорщина не підтримала введення нових санкцій Європейського Союзу проти Росії через визнання Путіним терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого їх ватажками - Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником - були підписані відповідні "документи". Їх було ратифіковано парламентом РФ.

Пізніше Путін заявив, що йдеться про визнання "ЛНР" і "ДНР" в межах, зазначених в їх "конституціях". Йдеться про кордони Донецької та Луганської областей України.

За заявою Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичний виходом з "Мінська". Путин підтвердив рішення вийти з угод.

Міжнародне співтовариство не визнає легітимність режимів "ЛДНР" і засуджує дії Росії.

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх.

Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні області РФ.

Триває і ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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