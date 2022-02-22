Влада Японії заявила про готовність приєднатися до США та інших країн Великої сімки

Уряд Японії погоджує введення економічних санкцій щодо Російської Федерації після визнання Кремлем незалежності "ЛДНР". Обмеження торкнуться експорту передових технологій.

Про це повідомляє видання Yomiuri.

Влада Японії заявила про готовність приєднатися до США та інших країн Великої сімки, щоб ввести санкції проти Москви, якщо президент РФ Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну.

Зазначається, що санкції стосуватимуться експорту високотехнологічної продукції, в якій використовуються передові технології. При цьому зазначено, що до таких технологій відносяться напівпровідники, штучний інтелект і роботи.

Крім того, японська влада розглядає можливість посилення санкцій щодо російських банків.

Загострення на Донбасі - що відомо

21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав терористичні угруповання" ДНР "і"ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Після цього Путін підписав з ватажками "Л/ДНР" "договір про дружбу і співпрацю з Росією".

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії на Донбасі.

Президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Санкціями, зокрема, забороняється представникам США вкладати інвестиції і вести фінансову діяльність на території ОРДЛО.

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