За даними прокурора, сьогодні Додон мав намір покинути Молдову.

У Кишиневі суд помістив колишнього президента Молдова Ігоря Додона, відомого проросійською позицією, під домашній арешт на термін у 30 днів.

Про це пишуть молдавські ЗМІ.

Таким чином було частково задоволено клопотання прокуратури.

У суді прокурор по боротьбі з корупцією Петру Ярмалюк заявив, що Додон мав намір покинути Молдову.

"Сьогодні Додон о 9:00 збирався виїхати за кордон. Були виявлені великі суми в іноземній валюті, що свідчить про те, що він мав намір покинути територію Республіки Молдова", - повідомив представник обвинувачення.

Залишаючи зал суду під конвоєм, Додон заявив журналістам і прихильникам: "Все буде добре, перемога буде за нами".

Затримання Додона

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня антикорупційні прокурори разом зі співробітниками Національного центру боротьби з корупцією та Служби інформації та безпеки провели обшуки в будинку п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, який відомий прихильністю до російського диктатора Володимира Путіна. Крім того, слідчі дії проводилися і в нерухомості, яка належить посередникам.

Обшуки проводили в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду батьківщини та фінансування партії соціалістів злочинною організацією.

Пізніше його відправили під арешт у СІЗО на 72 години.

Додон займав президентську посаду в Молдові з 2016 по 2020 рік.