Обшуки відбуваються у його будинку в Кишиневі, а також в інших об'єктах нерухомості, що належать Додону через посередників.

У Молдові пройшли обшуки у колишнього президента країни Ігоря Додона.

Як повідомляє NewsMaker з посиланням на Генпрокуратуру Молдови, обшуки відбуваються у його будинку в Кишиневі, а також в інших об'єктах нерухомості, що належать Додону через посередників.

Представники Антикорупційної прокуратури Молдови спільно з Наццентром боротьби з корупцією та Службою інформації та безпеки проводять слідчі дії в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду батьківщини та фінансування Партії соціалістів злочинною організацією.

Після програшу під час виборів президента Додон став депутатом парламенту Модови. Наприкінці жовтня минулого року парламент Молдови ухвалив рішення про позбавлення Додона депутатського мандату, задовольнивши таким чином його прохання.

Додон є прихильником кремлівського режиму. Його підозрюють також у розкраданні $12 млн через корупційні схеми імпорту електроенергії.

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