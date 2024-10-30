Деякі дипломати та чиновники з Європи заявляють, що Трамп позитивно вплине на діяльність ЄС.

Деякі європейські чиновники вважають, що якщо колишній президент США Дональд Трамп виграє на цих виборах, це буде найкращим варіантом із можливих для зміцнення оборони Європейського Союзу і боротьби з Китаєм, пише Politico.

"Повернення Трампа стане доброчинним потрясінням, яке дасть змогу ЄС рухатися вперед, як пандемія [коронавірусу] або енергетична криза через війну в Україні", - заявив один високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Подібну думку, як повідомляється, мають й інші дипломати, а також чиновники, що не є "симпатією до кандидата від республіканців". Проте ЗМІ пише, що перемога Трампа на виборах буде "гіркими ліками", які так необхідні ЄС через розбіжності між країнами. Це має дозволити подолати розбіжності і рухатися в майбутньому як "єдиний блок".

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У матеріалі йдеться про те, що Трамп буде надмірно ворожим щодо Європи, тож політичний союз не матиме іншого вибору, окрім як зміцнення власного технологічного сектору, збільшення витрат на оборону. Зокрема, постає питання про війну в Україні.

Згадується, що раніше Трамп уже неодноразово заявляв, що припинить повномасштабну війну Росії проти України на наступний день після свого переобрання. Якщо Трамп повернеться до Білого дому, його адміністрація може посилити тиск на Європу в питанні "поділу тягаря" до межі, небувалої з часів заснування альянсу в 1949 році. Чиновники вважають, що це "чудово".

"Трамп допомагає підвищити обізнаність про фінансування оборони, але нам потрібен справжній шоковий ефект, щоб змінити цю дискусію. Угода щодо мирного плану для України повністю струсоне ситуацію", - заявив один із чиновників.

Трамп і війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чи планує Трамп припинити допомогу Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чув від Трампа того, що він зупинить допомогу у війні проти Росії.

Крім того, вступ України до НАТО загрожує Третьою світовою.

"Привести в НАТО і альянс країну, яка перебуває в стані війни з Росією, є дуже провокаційним для росіян і може призвести до ескалації, навіть до ядерної війни", - сказав екс-радник Трампа.

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