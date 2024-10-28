Шлях до завершення війни, на думку О'Брайена, лежить через стіл переговорів.

Вступ України до НАТО "загрожує Третьою світовою війною". Такою заявою відзначився колишній радник експрезидента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт ОʼБрайен.

В інтерв'ю Fox News Digital він зауважив, що США можуть запропонувати гарантії безпеки для України та більш жорсткі санкції проти Росії. Водночас ОʼБрайен наголосив, що Штати не можуть схвалити прохання президента України Володимира Зеленського про запрошення держави до НАТО без серйозної ескалації.

"Привести в НАТО і альянс, країну яка перебуває у стані війни з Росією, є дуже провокаційним для росіян і може призвести до ескалації, навіть до ядерної війни. Ми, звичайно, можемо надати Україні гарантії безпеки ... розмістити східноєвропейські війська [в Україні], щоб допомогти забезпечити мир після того, як буде укладена мирна угода. Але НАТО зараз – надто провокативно", – сказав ексрадник Трампа.

Відео дня

Видання зазначає, що така позиція О'Брайена дає уявлення про те, яку позицію може зайняти майбутня адміністрація Трампа в разі перемоги на виборах. О'Брайен, який був головним радником колишнього президента Дональда Трампа з питань національної безпеки з 2019 по 2021 рік, є можливим кандидатом на посаду державного секретаря або на іншу посаду, пов'язану з національною безпекою.

При цьому шлях до завершення війни, на думку О'Брайена, лежить через стіл переговорів. Але для того, щоб змусити РФ сісти за цей стіл, необхідні більш жорсткі санкції, щоб підірвати економіку країни-агресорки.

"Україна матиме справжні демографічні проблеми, якщо не зупинити війну. Ми залишимо українцям право вирішувати, чим вони готові торгувати заради миру", – резюмував він.

Позиція команди Трампа щодо України

Як відомо, кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зупинив би війну за 24 години, а якби у 2022 році він очолював Білий Дім, Путін би не наважився нападати на Україну.

У ЗМІ пишуть, що в разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп має намір швидко завершити війну в Україні шляхом її "заморожування". Згідно з планами його команди, конфлікт може бути врегульовано створенням автономних зон і демілітаризованих зон з обох боків кордону, але без вступу України до НАТО.

Раніше кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна відмовитися від територій, щоби закінчити війну.

Вас також можуть зацікавити новини: