Президент Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп не зупинить допомогу Україні в разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.
На пресконференції учасників четвертого саміту Україна - Північна Європа український лідер сказав, що не чув від Трампа слів про припинення підтримки України. Водночас він додав, що Київ розуміє всі можливі ризики. Найбільшим з них є змінення політики Вашингтона щодо України.
"Йдеться не про підтримку України. Знаєте, якщо це станеться, це буде велика перемога Путіна. І великий програш Заходу, демократії та свобод. Я не думаю, що Трамп, якщо він стане президентом, дійсно захоче програти".
Вибори у США та обіцянки Трампа
Нагадаємо, колишній президент Штатів звинувачує в початку повномасштабної війни адміністрацію Джо Байдена та самого українського президента.
У передвиборчій компанії він неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні всього за добу. Нещодавно він сказав, що хоче вивести США з цього конфлікту.
Трамп запевняє, що має хороші стосунки як з Зеленським, так і з кремлівським правителем Путіним. Джерела західних ЗМІ повідомляли, що частиною плану його команди є скорочення підтримки України та наполягання, щоб вона пішла на поступки Росії.