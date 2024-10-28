Президент назвав такий сценарій програшем Заходу.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Дональд Трамп не зупинить допомогу Україні в разі перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

На пресконференції учасників четвертого саміту Україна - Північна Європа український лідер сказав, що не чув від Трампа слів про припинення підтримки України. Водночас він додав, що Київ розуміє всі можливі ризики. Найбільшим з них є змінення політики Вашингтона щодо України.

"Йдеться не про підтримку України. Знаєте, якщо це станеться, це буде велика перемога Путіна. І великий програш Заходу, демократії та свобод. Я не думаю, що Трамп, якщо він стане президентом, дійсно захоче програти".

Вибори у США та обіцянки Трампа

Нагадаємо, колишній президент Штатів звинувачує в початку повномасштабної війни адміністрацію Джо Байдена та самого українського президента.

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У передвиборчій компанії він неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні всього за добу. Нещодавно він сказав, що хоче вивести США з цього конфлікту.

Трамп запевняє, що має хороші стосунки як з Зеленським, так і з кремлівським правителем Путіним. Джерела західних ЗМІ повідомляли, що частиною плану його команди є скорочення підтримки України та наполягання, щоб вона пішла на поступки Росії.

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