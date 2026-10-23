Перша партія російського дизелю вирушила до США, – Reuters

Угода стала частиною зусиль Трампа щодо стримування зростання цін на дизельне пальне.

Перша партія призначеного для США російського дизельного пального вже прямує до Нью-Йорка. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані відстеження суден, оприлюднені в п’ятницю.

За даними фінансової компанії LSEG, танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти 22 жовтня завантажив 40 тис. тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ. Очікується, що судно прибуде до США 7 листопада.

Речник Кремля підтвердив, що перше судно в межах угоди вирушило в дорогу, однак не уточнив, чи прямує воно на ринок США, чи до іншого пункту призначення.

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"Наскільки мені відомо, Міністерство енергетики вже повідомляло, що перший танкер справді вирушив до своїх одержувачів, покупців. Надалі поставки триватимуть стабільними темпами", – заявив Дмитро Пєсков під час щоденної телефонної конференції.

Покупець і продавець пального наразі невідомі. Це перша партія російських нафтопродуктів, імпортована США після запровадження заборони у 2022 році на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 тис. тонн, або 2,25 млн барелів, дизельного пального на ринки США та інших країн. У листопаді обсяг поставок має зрости до 500 тис. тонн, а "одразу після цього" – до 1 млн тонн.

Після того як у лютому 2023 року ЄС запровадив повне ембарго на імпорт російських нафтопродуктів, Росія експортувала дизельне пальне переважно до Туреччини та Бразилії, а також до країн Африки. Москва також постачає дизельне пальне до країн Центральної Азії залізницею.

Після скасування власної заборони на експорт Росія відновила постачання дизельного пального до традиційних країн-імпортерів. За даними Reuters, щонайменше два танкери взяли курс на Туреччину та Бразилію.

Напрямки руху інших танкерів залишалися невідомими. За даними LSEG, судна, завантажені в Приморську, вказували як пункти призначення Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак раніше казав, що поставки до США продовжаться після того, як компанії двох країн узгодять необхідні контракти.

Минулого тижня спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який очолює російський суверенний фонд добробуту, зазначив, що Міністерство фінансів США звернулося до фонду по допомогу у врегулюванні складних питань з платежами, пов'язаних з угодою.

Новак повідомив також, що до кінця року Росія зможе збільшити експорт дизельного пального до звичного рівня – 3–3,5 млн тонн на місяць.

Постачання російського дизелю – інші новини

Угода щодо постачання дизелю стала частиною зусиль Трампа щодо стримування зростання цін на дизельне пальне. Після того як президент США оголосив про угоду, ф'ючерси на дизельне пальне дещо подешевшали.

Водночас аналітики не очікують, що заявлені американським лідером обсяги постачання матимуть суттєвий вплив на ціни у США та інших країнах через відносно малі обсяги пального.

Експерти наголошують, що здатність РФ забезпечити додаткові обсяги постачання залишається під великим питанням через пошкодження нафтопереробної інфраструктури.

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