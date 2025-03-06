США провели прямі переговори з ХАМАС про звільнення заручників.

Президент США Дональд Трамп висунув вимогу до бойовиків угруповання ХАМАС негайно звільнити всіх ізраїльських заручників, яких утримують у секторі Гази, а також закликав керівництво угруповання покинути територію анклаву.

"Звільніть усіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть усі тіла вбитих вами людей, інакше вам кінець. [...] Жоден член ХАМАС не буде в безпеці, поки ви не зробите те, що я скажу", - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, "це останнє попередження".

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"Що стосується керівництва [ХАМАС], то зараз саме час покинути Газу, поки у вас ще є шанс. Також звертаюся до жителів Гази: на вас чекає прекрасне майбутнє, але не в тому разі, якщо ви будете утримувати заручників", - додав він.

Раніше Axios повідомляло, що США провели прямі переговори з ХАМАС про звільнення заручників. Видання назвало їх "безпрецедентними".

За словами двох джерел видання, переговори відбувалися в Досі "в останні тижні". Вони були зосереджені на звільненні американських заручників, однак стосувалися звільнення й решти заручників, а також досягнення "довгострокового перемир'я".

Axios називає ці переговори "безпрецедентними", оскільки США раніше не співпрацювали безпосередньо з ХАМАС, який ще 1997 року був оголошений Вашингтоном терористичним угрупованням.

США не погоджували з Ізраїлем свої переговори з ХАМАС. За інформацією Axios, Ізраїль дізнався про них "іншими каналами".

Ситуація в секторі Газа

Уряд Ізраїлю вирішив закрити прикордонні переходи із сектором Газа і припинити ввезення гуманітарної допомоги через відмову ХАМАС дотримуватися плану США щодо тимчасового припинення вогню. Рішення було ухвалено після того, як ХАМАС відмовився продовжити першу фазу угоди про звільнення заручників.

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