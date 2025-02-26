Президент США відмовився уточнити, яких поступок чекає від Києва і Москви.

Президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що не підтримує прагнення України вступити в НАТО як спосіб закінчити війну.

"Але можу сказати одне - про НАТО можете забути. Я думаю, що з цієї причини все це [війна Росії з Україною], ймовірно, і почалося", - сказав він, повідомляє СNN.

Американський лідер заявив, що російський президент Володимир Путін буде змушений піти на поступки в переговорах щодо України, але не уточнив, які саме.

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"Так, він піде на поступки", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання, додавши:

"Він буде змушений. І я думаю, я вірю, що завдяки нашій перемозі на виборах ця війна закінчиться. І також вважаю, що якби ми не перемогли, якби ця адміністрація не виграла з великим відривом, війна тривала б ще довго, і він (Путін) хотів би взяти все".

На запитання, які саме поступки доведеться зробити російському лідерові, Трамп відповів: "Я не хочу говорити вам зараз".

Він також знову повторив, що планує незабаром зустрітися з Путіним і сподівається домовитися про припинення війни. При цьому президент США відмовився уточнити, яких поступок чекає від Києва і Москви.

Вступ України до НАТО - останні новини

Туреччина не має заперечень щодо вступу України до НАТО, однак закликала до реалістичного підходу в цьому питанні. Таку позицію своєї країни озвучив міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Коментуючи нинішню позицію адміністрації США щодо членства України в НАТО, яка, як відомо, є негативною, Фідан зауважив, що й попередня не виступала за.

Він додав, що між представниками Туреччини, європейськими та українськими партнерами тривають обговорення наміру України вступити до НАТО.

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