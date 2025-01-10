Теоритично США здатні легко перемогти Данію, але практично у цьому немає жодного сенсу, кажуть фахівці.

Обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість військового захоплення острова Гренландія, який є частиною Королівства Данія. Таке вторгнення могло би стати "найкоротшою війною в історії", пише Politico.

Видання зазначає, що США мають найбільший у світі оборонний бюджет, який у минулому році склав 948 мільярдів доларів. Збройні сили США нараховують 1,3 мільйона військовослужбовців, деякі з них вже зараз дислокуються на Гренландії. Натомість Данія минулого року витратила на оборону лише 9,9 мільярда доларів, а чисельність її армії сягає лише 17 000 солдатів. Причому більшу частину важкої військової техніки Копенгаген передав Україні.

Якби Трамп реалізував свою погрозу анексувати Гренландію силою, "це була б найкоротша війна у світі, у Гренландії немає оборонних можливостей. Американці б домінували", — сказав Ульрік Прам Гад, старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень.

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При цьому оборонні можливості Данії в реальності, ймовірно, є навіть меншими, ніж на папері. Наприклад, за повідомленнями данської преси, деякі кораблі берегової охорони Данії, задіяні в патрулюванні прибережних вод Гренландії, не мають необхідного програмного забезпечення для керування вогнем бортових гармат. Ці програми просто не були закуплені.

Politico зазначає, що військова неспроможність Данії аж ніяк не є секретом. Саме з цієї причини ще 1951 році Данія да США уклали угоду, відповідно до якої американська армія може користуватися військовими базами в Гренландії і одночасно бере на себе основний тягар із оборони острова в разі потреби.

Старший науковий співробітник Центру військових досліджень Копенгагенського університету Крістіан Собі Крістенсен зазначає, що в разі силового сценарію американцям фактично і воювати б не довелося: "З ким би [американці] воювали? Зі своїми військами? Вони вже там".

Втім навіть мирний перехід Гренландії під контроль США дає Вашингтону доволі сумнівні переваги порівняно із поточним статус-кво. Як пояснив Politico, доцент Датського королівського коледжу оборони Йон Рахбек-Клемменсен, лише прямі бюджетні дотації від Данії до Гренландії зараз становлять від 750 мільйонів до 1 мільярда доларів на рік. Це при населенні острова у 56 тисяч осіб. Іншими словами, Гренландія є дуже дорогим муніципалітетом середнього розміру для Данії.

При цьому США вже зараз і так мають те, що в теорії їм міг би дати контроль над Гренландією. По-перше, вони і зараз можуть вільно розміщувати військові бази на острові, якщо вважають це за потрібне. По-друге, Данія сама пропонувала американським інвесторам вкластися у видобуток природних копалин на острові, але особливого ентузіазму не знайшла. По-третє, Данія вже заборонила китайській компанії будувати аеропорти на острові.

"США вже отримують те, що хочуть. І це дешево", – наголошує Рахбек-Клемменсен.

Трамп і Гренландія: останні новини

Як писав УНІАН, одержимість Дональда Трампа Гренландією активізувала місцевий рух за незалежність від Данії, а майбутні місцеві вибори стануть важливим етапом у вирішенні долі острова.

Також ми розповідали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулася з проханням про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його різких заяв щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

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