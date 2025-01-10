Розбірки за Гренландію: прем'єрка Данії хоче переговорів з Трампом

Поки що Копенгаген не отримав відповіді від Вашингтона у відповідь на запит про зустріч.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що звернулася з проханням про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його різких заяв щодо можливого встановлення контролю над Гренландією.

Як пише Politico, Фредеріксен підтвердила, що очікує діалогу з Трампом, хоча зазначила, що він, ймовірно, не відбудеться до його інавгурації 20 січня. Поки що Копенгаген не отримав відповіді від Вашингтона.

Цей крок є реакцією на нещодавні заяви Трампа, який відмовився виключити використання військової або економічної сили для здобуття контролю над Гренландією. У відповідь на це Фредеріксен заявила: "Гренландія належить гренландцям", підкресливши автономний статус острова та права його населення.

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Попри ескалацію риторики, прем’єр-міністр намагалася знизити напруження, зазначивши, що немає підстав вважати, що США планують військове вторгнення. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також закликав до спокою, заявивши: "Ви можете сприймати Дональда Трампа серйозно, не сприймаючи його буквально".

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, що раніше обраний президент назвав контроль над Гренландією важливим для інтересів Сполучених Штатів Америки.

У Данії відповіли, що Гренландія не продається. Вже незабаром король змінив герб, додавши туди символи Гренландії та Фарерських островів.

Вчора Трамп сказав, що Данія має відмовитися від Гренландії. Водночас він додав, що не готовий виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети.

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