Експерти кажуть, що сьогодні гренландці повинні вперше чітко сформулювати, що для них означає незалежність, дискусії про яку точаться останніми місяцями.

Одержимість Дональда Трампа Гренландією вивела найбільший острів світу на геополітичну арену. Хоча його пропозицію 2019 року купити Гренландію сприйняли як жарт, нині ситуація виглядає серйозніше, пише Bloomberg.

Жителі Гренландії активізували рух за незалежність від Данії, а майбутні вибори стануть важливим етапом у вирішенні долі острова. Тим часом США під лідерством Трампа намагаються використати ці прагнення для геополітичних переваг.

Геополітична цінність Гренландії

Гренландія має стратегічне значення завдяки своєму розташуванню між Північною Америкою та Європою. Тут розташована американська військова база, яка займається спостереженням за космосом і виявленням ракетних загроз. Крім того, острів багатий на природні ресурси, включаючи золото, діаманти, уран і рідкоземельні метали, які критично важливі для електронної промисловості. Танення льодовиків відкриває нові судноплавні маршрути, які в майбутньому можуть стати ключовими.

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Гренландія більше трьох століть перебувала під контролем Данії, однак останніми роками спливають факти колоніальних зловживань. Серед іншого, це примусовий контроль народжуваності серед дівчат у 1960–1970-х роках, а також сучасна дискримінація.

Згідно зі структурою управління, прийнятою у 2009 році, Гренландія контролює внутрішні справи, тоді як питання зовнішньої політики, оборони та фінансів залишаються у віданні Данії. Проте прем’єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде у своїй новорічній промові закликав зняти "кайдани колоніальної епохи".

Інтереси Трампа

Дональд Трамп намагається скористатися прагненнями Гренландії до незалежності. За словами експертів, США можуть запропонувати фінансову підтримку або інвестиції в обмін на посилення свого впливу. Трамп розглядає можливість інвестицій у видобуток рідкоземельних металів і розвиток гідроенергетики.

Політичний сценарій, у якому Гренландія відмовиться від субсидій Данії (600 мільйонів доларів на рік) на користь США, може сприяти зміцненню незалежності острова. Професор Петер Вігго Якобсен припускає, що краща фінансова угода від США здатна переконати більшість гренландців проголосувати за незалежність.

Данія відповідає

Данія також вживає заходів, щоб зберегти вплив на Гренландію. Зокрема, уряд оголосив про нові інвестиції в оборону Арктики та допомогу у фінансуванні гідроенергетичних проєктів. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що лише гренландці можуть визначити своє майбутнє.

Данія також поступово збільшує права Гренландії у зовнішній політиці та залучає гренландських перекладачів до парламенту для покращення комунікації.

Незалежність Гренландії принесе нові виклики, зокрема потребу знайти фінансових і політичних партнерів. Гренландія може укласти угоду про вільну асоціацію зі США, що дозволить їй зберегти контроль над ресурсами та отримати підтримку для розвитку економіки.

Проте експерти наголошують, що Гренландія поки не має чіткого плану, як виглядатиме її незалежність. Це стосується як економічної моделі, так і зовнішньополітичного курсу.

"Хоч раз їм потрібно більш конкретно визначити, що вони мають на увазі під поняттям незалежність", — прокоментував експерт з Гренландії в Датському інституті міжнародних досліджень Ульрік Прам Гад.

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, що раніше обраний президент назвав контроль над Гренландією важливим для інтересів Сполучених Штатів Америки.

У Данії відповіли, що Гренландія не продається. Вже незабаром король змінив герб, додавши туди символи Гренландії та Фарерських островів.

Вчора Трамп сказав, що Данія має відмовитися від Гренландії. Водночас він додав, що не готовий виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети.

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