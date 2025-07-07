Він сказав, що вважає це смішним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно висміяв наміри американського мільярдера Ілона Маска створити нову політичну партію.

Як передає CNN, він прокоментував ці плани перед посадкою на борт Air Force One в Нью-Джерсі. За словами Трампа, у Америці ніколи не спрацьовувала ідея третьої партії, тож засновник SpaceX може "побавитися з цією ідеєю", але не більше:

"Я думаю, що це смішно - створювати третю партію. Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише додає плутанини".

Маск створює власну партію

Нагадаємо, 5 липня Ілон Маск оголосив у себе на платформі X про створення "America Party" - нової політичної сили, покликаної запропонувати альтернативу двопартійній системі США.

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Цьому передував гучний конфлікт з президентом Трампом, під час якого він критикував пакети податково-бюджетних законопроєктів "One Big Beautiful Bill", називаючи їх загрозою для державного боргу й свободи.

Крім того, мільярдер звинуватив обидві партії - демократів і республіканців - в тому, що вони утворюють гібридну систему, яка не представляє інтересів середнього класу.

Історично в США третім партіям важко пробитися через "winner-take-all" систему, високий бар’єр для реєстрації кандидатів і слабку структурну підтримку.

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